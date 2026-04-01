Samira recebe prêmio de R$ 100 mil no BBB 26 e Milena alfineta: 'Já pode ir embora' Crédito: Reprodução Globo

A sister Samira voltou a ser premiada nesta terça, 31, por ser a única a vencer uma Prova do Líder que garantia um prêmio no BBB 26 a chegar ao Top 10 do programa. Na segunda, 30, ela ganhou um apartamento e, no dia seguinte, recebeu R$ 100 mil.

Os brothers celebraram a conquista da sister. "Já pode ir embora", disse Milena, rindo em seguida.

Samira dividiu opiniões no BBB 26 após votar em Juliano, seu antigo aliado, no último domingo, 29. Os dois tiveram desentendimentos constantes durante o fim de semana.