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Climão

Samira recebe prêmio de R$ 100 mil no BBB 26 e Milena alfineta: 'Já pode ir embora'

Milena solta o verbo e alfineta Samira após aliada faturar R$ 100 mil no 'BBB 26'
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 10:25

Samira recebe prêmio de R$ 100 mil no BBB 26 e Milena alfineta: 'Já pode ir embora'
Samira recebe prêmio de R$ 100 mil no BBB 26 e Milena alfineta: 'Já pode ir embora' Crédito: Reprodução Globo
A sister Samira voltou a ser premiada nesta terça, 31, por ser a única a vencer uma Prova do Líder que garantia um prêmio no BBB 26 a chegar ao Top 10 do programa. Na segunda, 30, ela ganhou um apartamento e, no dia seguinte, recebeu R$ 100 mil.
Os brothers celebraram a conquista da sister. "Já pode ir embora", disse Milena, rindo em seguida.
Samira dividiu opiniões no BBB 26 após votar em Juliano, seu antigo aliado, no último domingo, 29. Os dois tiveram desentendimentos constantes durante o fim de semana.
Nesta terça, Solange Couto, Jordana e Marciele disputam o Paredão. Na parcial da enquete do Estadão, Solange aparece como a mais votada para deixar o reality, com 80% dos votos. Na sequência, Marciele e Jordana somam 10% cada uma.

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