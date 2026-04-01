Samira expulsa do BBB 26? Internautas pedem saída da sister após atitude com Milena

[Edicase]Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo) Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Ao longo da noite desta terça-feira, 31, uma parcela dos telespectadores do Big Brother Brasil 26 passou a pedir a expulsão da participante Samira do reality show. Para essa parcela da audiência, a sister agrediu Milena ao encostar no rosto da amiga de forma agressiva. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o momento da suposta agressão.

Nele, Milena, Samira e Ana Paula Renault estão no Quarto do Líder. Com um apito na boca, Milena se aproxima de Samira e sopra o objeto. Para impedir que Milena chegue muito perto, Samira levanta a mão - que toca no rosto de Milena. A sister chega a dar um passo para trás após o movimento de Samira, mas continua a conversar normalmente com a amiga.

No X, o antigo Twitter, a frase "SAMIRA EXPULSA" se tornou um dos assuntos mais comentados entre os usuários brasileiros da plataforma. Em publicações nas redes sociais, uma quantidade expressiva de internautas pede a expulsão de Samira. O momento chegou a ser comparado à expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24, quando a cantora atingiu a perna de Davi Brito.

Apesar do ocorrido, Milena não deu a entender que se sentiu agredida por Samira e continua conversando normalmente com a sister. A produção do programa também não se manifestou sobre o caso. O episódio ocorre em um momento em que Samira vem sofrendo inúmeras críticas e ataques fora da casa do BBB 26.