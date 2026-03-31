Redes sociais

BBB 26: Irmã de Ana Paula reage a fala de Solange Couto com foto

Discussão na cozinha começou após Castigo do Monstro e troca de acusações entre as duas sisters

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:42

Irmã posta foto de Ana Paula Renault com a mãe em uma praia Crédito: Reprodução/X

Após uma discussão entre Solange Couto e Ana Paula Renault na cozinha do BBB 26 , Cida Renault, irmã da participante do reality da Globo, se manifestou nas redes sociais. Ela usou o X para resgatar uma foto antiga da jornalista ainda criança, ao lado da mãe, Maria da Conceição, que morreu em um acidente de carro quando a filha tinha entre 16 anos. "Nem precisa de legenda", escreveu Cida na publicação.

A discussão começou após o Castigo do Monstro aplicado por Solange a Ana Paula e Milena. Na cozinha, a jornalista questionou se a atriz se considerava uma "pessoa boa" e, em seguida, a chamou de "mentirosa". Solange reagiu dizendo que preferia ser chamada assim a ter sido "espraguejada" pela própria mãe, como, segundo ela, teria ocorrido com Ana Paula.

"Se você diz que eu sou mentirosa, é melhor ser considerada mentirosa do que 'espraguejada' pela mãe. Você falou ali que a sua mãe te 'espraguejou'", afirmou a atriz.

Ana Paula rebateu a declaração e negou a interpretação. "Olha como você é uma pessoa A minha mãe virou e falou: Se eu tivesse um filho, ele seria difícil igual eu sou", disse.

Semanas atrás em conversa com outros brothers, Ana Paula contou que era "travessa" na infância e que a mãe já disse que ela pagaria seus pecados quando tivesse um filho. A sister teria dito isso em um momento de descontração após provocações feitas a Alberto Cowboy, seu rival no BBB 26, e ser questionada por Solange Couto: "Nossa, você sempre foi travessa assim?".

Maria da Conceição Machado Renault sofreu um acidente de carro em 11 de outubro de 1998 enquanto dirigia sozinha para o sítio da família em Moeda, município de Minas Gerais, a 60 Km de Belo Horizonte. "Ela sempre ia sozinha, ela foi e não voltou mais", contou Ana ao relembrar o acidente na casa.

Este vídeo pode te interessar