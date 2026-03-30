Prova do líder

BBB 26: Ana Paula Renault conquista segunda liderança no programa

Sister continuou o reinado que se iniciou na quinta-feira (26). 'Não faz sentido', brincou ao ser proclamada líder novamente

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:45

Ana Paula Renault está entre os destaques da nova edição do Big Brother Brasil Crédito: Reprodução digital | Rede Globo

A décima segunda prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de domingo (29), horas depois da eliminação de Alberto Cowboy, e consagrou a bi-liderança de Ana Paula Renault, que escolheu Milena Moreira e Juliano Floss para compor o seu VIP.

"Não faz sentido", brincou a sister ao ser consagrada líder por Tadeu Schmidt. A jornalista, que é conhecida por não conseguir vencer provas, somou duas lideranças e um anjo em suas duas passagens pelo programa.

A líder precisou tomar uma decisão importante logo após ser coroada. Logo que colocou o colar da liderança no pescoço, foi incumbida com a responsabilidade de emparedar um companheiro de confinamento.

Entenda a dinâmica

Na primeira etapa da prova, os competidores precisaram jogar uma bolinha em uma pista e acertar a caçapa. Os seis primeiros colocados passaram para a fase final. Marciele, Jordana, Samira e Milena foram desclassificadas.

Na fase final, os seis jogadores se posicionaram ao redor de uma roda de benefícios e, na sua vez, cada um precisou girar a roda. Os brothers pontuavam sempre que a casa azul parasse no número correspondente ao seu espaço no tabuleiro. A prova foi vencida pela pessoa que fez dois pontos primeiro.

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