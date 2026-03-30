Enquete BBB 26: Solange, Marciele ou Jordana ? Vote em quem deve sair no paredão

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:41
Após a eliminação de Alberto Cowboy, neste domingo (29), um novo paredão movimenta o jogo e promete dividir opiniões dentro e fora da casa. Desta vez, Solange, Marciele e Jordana disputam a permanência no BBB 26, após uma formação que mexeu com alianças e estratégias.
As três participantes chegam à berlinda em momentos diferentes no jogo, o que deve influenciar diretamente na decisão do público. Agora, a escolha está nas mãos da audiência.
E você, já sabe quem deve deixar o reality? Vote na enquete de HZ e participe.
Vale lembrar que a enquete não possui relação com votação oficial do reality show. As votações costumam movimentar as redes sociais e gerar debates entre os torcedores dos participantes.
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