Concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss viraliza nas redes sociais

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:54
Um concurso de sósias do casal Marina Sena e Juliano Floss movimentou a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na última quinta-feira, dia 26, e ganhou repercussão nas redes sociais.
Organizado por estudantes, o evento reuniu participantes dispostos a reproduzir o estilo do casal. As apresentações foram embaladas por Tudo Pra Amar, faixa que serviu de base para as performances.
No palco improvisado, os concorrentes apostaram na fisionomia, figurinos, coreografias e interpretações inspiradas nos artistas. Vídeos do concurso circularam na internet e chamaram a atenção de internautas.
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