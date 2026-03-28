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Concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss viraliza nas redes sociais

Organizado por estudantes, o evento reuniu participantes dispostos a reproduzir o estilo do casal. As apresentações foram embaladas por Tudo Pra Amar, faixa que serviu de base para as performances.

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 28 de março de 2026 às 14:54

A cantora Marina Sena
Um concurso de sósias do casal Marina Sena e Juliano Floss movimentou a Universidade Federal de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Um concurso de sósias do casal Marina Sena e Juliano Floss movimentou a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na última quinta-feira, dia 26, e ganhou repercussão nas redes sociais.

Organizado por estudantes, o evento reuniu participantes dispostos a reproduzir o estilo do casal. As apresentações foram embaladas por Tudo Pra Amar, faixa que serviu de base para as performances.

No palco improvisado, os concorrentes apostaram na fisionomia, figurinos, coreografias e interpretações inspiradas nos artistas. Vídeos do concurso circularam na internet e chamaram a atenção de internautas.

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