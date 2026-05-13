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Capitais têm mais da metade dos adultos na inadimplência; veja posição de Vitória

Interesse de buscas pelo Desenrola Brasil foi maior no Piauí, Acre e Ceará

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 08:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2026 às 08:57
SÃO PAULO - Metade da população adulta das 26 capitais do país e de Brasília está inadimplente. O pior cenário está em Manaus, onde o percentual chega a 84%, e o melhor em Florianópolis, única abaixo dos 50%, com 43,8% na inadimplência.
A reportagem cruzou dados do Mapa da Inadimplência da Serasa referentes a março com a população a partir de 18 anos divulgada pelo Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica).
Inadimplência por capitais em março
Inadimplência por capitais em março Fonte: Serasa e IBGE
Quando se considera a divisão por estado, a unidade da federação com o maior percentual de inadimplentes em relação à população adulta é o Amapá, onde 65,1% têm dívidas atrasadas, segundo o Serasa. Entre as capitais, Macapá aparece em segundo lugar, com 73,9%.
Os dados mostram que a inadimplência é mais crítica no Norte e Centro-Oeste do país.
Logo atrás do Amapá, o Distrito Federal registra 62,77%, seguido por Amazonas, com 60,10% da população inadimplente, e Mato Grosso do Sul, com 59,55%.
Tanto o estado do Rio de Janeiro quanto São Paulo estão acima da média nacional, com 59,33% e 55,56% da população com dívidas atrasadas, respectivamente. Nas capitais de ambos o percentual de pessoas nessa situação é semelhante, com a capital paulista a frente com 62,3% ante 61,4% da fluminense.
Na outra ponta, os estados do Sul e parte do Nordeste apresentam os menores índices: Santa Catarina possui a menor taxa do país, com 40,46%. Piauí e Espírito Santo também figuram entre os estados com menor percentual de devedores, com 41,20% e 42,93%, respectivamente.

Interesse pelo Desenrola

Para reduzir a inadimplência e melhorar os índices de aprovação da gestão Lula (PT), o governo federal lançou na semana passada a segunda edição do Desenrola, com descontos de até 90% na renegociação de dívida de consumios com bancos.
Na data do lançamento, em 4 de maio, o interesse de buscas pelo programa atingiu nível máximo, mostram dados do Google Trends. O interesse se manteve alto no decorrer da semana, com buscas concentradas nos estados do Piauí, Acre, Ceará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
Entre os cinco municípios brasileiros onde a procura pelo programa foi maior, Cidade Ocidental (GO) tem 49,6% adultos na inadimplência, enquanto as capitais Teresina e Rio Branco têm 45,6% e 43,9%, respectivamente.
De acordo com pesquisa Datafolha realizada em abril, dois em cada três brasileiros (67%) dizem ter dívidas financeiras e um a cada cinco (21%) diz estar com o pagamento em atraso. A inadimplência no cartão de crédito parcelado foi citada por 29% de quem tem essa dívida, seguida por empréstimos em banco (26%) e carnês de lojas (25%).

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