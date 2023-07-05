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'Meteu essa?'

Casimiro 'tenta' a contratação de Vini Jr. para o Vasco durante live: 'Só três jogos'

Streamer aproveitou o momento de descontração com o atacante do Real Madrid e o convidou para jogar no time de São Januário

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 13:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2023 às 13:42
Casimirio e Vini Jr protagonizaram momento descontraído em live
Casimirio e Vini Jr protagonizaram momento descontraído em live Crédito: Reprodução / Twitch
Vinicius Júnior marcou presença em uma transmissão ao vivo de Casimiro Miguel, na plataforma Twitch, na noite de terça-feira (4). Torcedor do Vasco, o "streamer" aproveitou o clima de descontração e fez um convite ao atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira para jogar no time carioca.
"Só três jogos no Vasco. Nove pontos. Semana que vem", brincou Casimiro. Vini entrou na brincadeira e respondeu com bom humor: "Não, tô de férias".
Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vinicius Júnior é o jogador brasileiro de maior destaque na Europa atualmente. O atacante tem contrato com o Real Madrid até 2027 e uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,2 bi). A partir da próxima temporada, o atleta deixa a camisa 20 para usar a 7. Ele aproveitou a live para presentear Casimiro com uma chuteira autografada com o novo número.

Time do coração de Casimiro, o Vasco vive momento ruim na temporada. Eliminado precocemente da Copa do Brasil, é o antepenúltimo colocado do Brasileirão, com apenas nove pontos, e vem de uma derrota por 2 a 0 no clássico com o líder Botafogo. A equipe cruzmaltina está sem treinador desde o dia 22 de junho, quando Maurício Barbieri foi demitido.
Para piorar a situação, o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão em São Januário na partida com o Goiás. E está jogando com os portões fechados, impedido também de levar seu torcedor para os jogos fora de casa.
Vini Jr. está de férias do Brasil e deve se reapresentar nas próximas semanas ao Real Madrid para iniciar o trabalho de pré-temporada com o técnico Carlo Ancelotti, futuro treinador da Seleção Brasileira. Já o Vasco retorna aos gramados no próximo sábado, quando enfrenta o Cruzeiro, às 16h, em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão.

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