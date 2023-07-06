Time de CR7, Al Nassr oficializa contratação de Luis Castro, ex-Botafogo

Luis Castro já comandou a primeira atividade com a equipe saudita Crédito: Redes Sociais / Al Nassr

Castro foi anunciado de forma discreta pelo clube da Arábia Saudita pelas redes sociais. Ele assinou contrato até 2025 e terá salário estimado em US$ 6 milhões (cerca de R$ 29,1 milhões) por ano. Em seu novo time, terá a tarefa de elevar o nível da equipe num país que vem investindo maciçamente no futebol nos últimos anos.

Contando com Cristiano Ronaldo desde o ano passado, o Al Nassr ficou aquém do esperado na última edição do Campeonato Saudita. Foi apenas o terceiro colocado, o que motivou a direção do clube a aumentar os investimentos para a próxima temporada. Para tanto, contratou Luis Castro e também jogadores de peso para o elenco.

Entre eles estão o meia Brozovic, ex-Inter de Milão, e o atacante Ziyech, ex-Chelsea, que foi reprovado nos exames médicos, mas ainda tem acordo com o time - sua situação ainda está indefinida.

Luis Castro deixou oficialmente o Botafogo no fim de semana passado , encerrando um ciclo positivo à frente do time carioca, atual líder do Campeonato Brasileiro. Ele havia desembarcado no clube em março de 2022 e fez parte de um processo interno de reformulação da equipe, que à época voltava para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro como campeão da Série B.