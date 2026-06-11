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Copa do Mundo

'Trabalhando para garantir que as pessoas certas entrem nos EUA', afirma Trump

Declaração foi dada no Salão Oval, após ser questionado sobre os impactos da política migratória americana no torneio

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 07:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2026 às 07:54
Trump, Presidente dos Estados Unidos
Trump, Presidente dos Estados Unidos Reuters/Folhapress

Na véspera da abertura da Copa do Mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (10) que o país está "trabalhando para garantir que as pessoas certas entrem" nos EUA. A declaração foi dada no Salão Oval, após ser questionado sobre os impactos da política migratória americana no torneio.

Na ocasião, Trump assinava um projeto de lei que destina US$ 64 bilhões ao ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) e à Patrulha de Fronteira, reforçando o orçamento do Departamento de Segurança Interna e as ações de controle migratório.

Ao comentar a Copa, o republicano voltou a declarar que esta será a edição "mais bem-sucedida da história".

Ele reconheceu que o futebol ainda não ocupa um espaço central na cultura esportiva americana, mas afirmou que o torneio será um sucesso. As declarações ocorrem em meio a controvérsias relacionadas à realização da Copa nos Estados Unidos, incluindo relatos de árbitros e torcedores barrados na entrada do país, interrogatórios prolongados de jogadores e restrições de acesso às vésperas da competição.

Diante desse cenário, a ONU pediu que o governo americano reavalie suas políticas migratórias durante o Mundial. "Espero sinceramente que haja uma reflexão sobre como a fiscalização imigratória está impactando os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente durante a Copa do Mundo, haja uma reavaliação das políticas que infelizmente temos visto prevalecer, particularmente nos Estados Unidos", afirmou o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk.

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