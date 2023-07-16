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Botafogo agradece

VAR anula dois, e Fluminense e Flamengo empatam sem gols pelo Brasileirão

Com o empate, o Fluminense cai para a 5ª posição do Brasileiro com 25 pontos. Já o Flamengo se mantém na vice-liderança da competição com 27 pontos

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 19:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2023 às 19:04
Fluminense e Flamengo empataram sem gols neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca ainda teve dois gols anulados pelo árbitro de vídeo.
Futebol
Luiz Araújo acabou expulso da partida e o Fla-Flu acabou sem gols Crédito: Reuters/Folhapress
Com o empate, o Fluminense cai para a 5ª posição do Brasileiro com 25 pontos. Já o Flamengo se mantém na vice-liderança da competição com 27 pontos.
O Fluminense volta a campo apenas na próxima segunda-feira (24), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do nacional. O Flamengo retorna aos gramados no sábado (22), às 16h (de Brasília), para receber o América-MG, no Maracanã, também pela 16ª rodada do Brasileirão.
COMO FOI O JOGO
O clássico começou com o Flamengo pressionando o Fluminense. O Rubro-Negro iniciou a partida marcando a saída de bola do Tricolor com muita força e encurralou o time de Diniz no campo de defesa, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol de Fábio.
O Fluminense equilibrou o jogo. O Tricolor não se incomodou com a pressão alta do Flamengo e continuou saindo com bola no chão e manteve o Rubro-Negro longe do seu gol. O clássico acabou ficando picotado com muitas faltas no meio-campo.
O primeiro tempo do clássico carioca foi muito truncado. Com duas marcações fortes e muitas faltas, nenhuma equipe conseguiu se sobressair sobre a outra e poucas chances de gol foram criadas.
O segundo tempo começou com mais intensidade. As duas equipes buscaram mais o gol, apesar de não criarem grandes chances. O Fluminense chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado.
Após os 15 primeiros minutos da segunda etapa, o Fluminense teve mais controle do jogo. O Tricolor conseguiu neutralizar as principais jogadas do Flamengo e sair mais ao ataque.
Quando era pressionado, o Flamengo marcou com Gabigol, que finalizou forte de fora da área. O lance, entretanto, foi revisado e o árbitro assinalou falta na origem do lance, de Pablo em Cano, do Fluminense. Na comemoração, o atacante do Fla tirou a camisa e levou cartão. 
Ao término da partida sem gols, as duas equipes reclamaram bastante da arbitragem e da falta de critério ao longo dos 90 minutos.

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