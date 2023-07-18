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'Quem me conhece sabe'

Humorista é processado por Neymar após debochar do jogador e ironiza: 'Errei, fui moleque'

Luciano Alef afirmou ainda que não gostaria de prejudicar o atleta e que seu sonho é conhecer o ídolo do futebol

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:21
Luciano Alef foi notificado pela equipe de Neymar para que parasse de usar a imagem do jogador
Luciano Alef foi notificado pela equipe de Neymar para que parasse de usar a imagem do jogador Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O humorista Luciano Alef publicou nesta segunda-feira, 17, um vídeo no qual pede desculpas a Neymar após ter sido processado pelo jogador. Os advogados do craque entraram em contato com Luciano depois que um vídeo dele viralizou na internet.
Na publicação feita em junho deste ano, o humorista brinca com o pedido de desculpas público feito pelo craque à namorada Bruna Biancardi, após a traição do jogador ter vindo à tona enquanto ela estava grávida da primeira filha do casal. Além disso, no vídeo, Luciano utiliza de um filtro com a cara de Neymar.
Em tom de brincadeira, o comediante publicou outro vídeo com o rosto de Neymar e debochou da situação ao usar uma expressão do próprio jogador. "Ele está me processando, pedindo para apagar os vídeos e parar com os conteúdos. Meu sonho sempre foi conhecer o Neymar, [mas] não imaginava que seria em juízo. Errei, fui moleque. Peço perdão."
Ao final do vídeo, o humorista retirou o filtro e disse que não se esforça para parecer como o ídolo. Ele alegou também que espera que a situação termine bem. "Recebi essa notificação e espero que se resolva da melhor forma. Quem me acompanha e me segue, estamos juntos", finalizou.

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