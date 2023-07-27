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  • Leila Pereira é chamada de avarenta por jornal português: 'Abel Ferreira sofre'
Presidente do Palmeiras

Leila Pereira é chamada de avarenta por jornal português: 'Abel Ferreira sofre'

De acordo com o periódico de Portugal, Leila não tem feito investimentos necessários na equipe palmeirense para a sequência da temporada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2023 às 14:53

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 14:53

Leila Pereira e Abel Ferreira durante treino do Palmeiras
Leila Pereira e Abel Ferreira durante treino do Palmeiras Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Criticada pela torcida pela ausência de reforços na temporada, a presidente Leila Pereira, do Palmeiras, se tornou alvo da imprensa portuguesa. Nesta quinta-feira (27), a mandatária alviverde foi chamada de "avarenta" numa matéria do jornal A Bola por não trazer os reforços que Abel Ferreira, treinador da equipe, necessita em seu plantel.
O jornal português trouxe o título "Abel Ferreira sofre com presidente forreta". No dicionário Michaelis, a palavra forreta se refere a "pessoa que não gosta de gastar dinheiro; avarento, forreta, sovina". A publicação trata do interesse do Palmeiras na contratação de Santiago Hezze, meia argentino de 21 anos do Huracán, avaliado em pouco mais de US$ 5 milhões, cerca de R$ 23,7 milhões.
"De um lado, Abel Ferreira, o pluricampeão treinador perseguido no último mês por resultados negativos em função do desgaste dos titulares, quer mais opções, além dos jovens talentosos (mas inexperientes) da formação. Do outro, Leila Pereira, a presidente com fama de forreta, não quer mais dívidas. No meio, uma torcida cada vez mais impaciente", afirma a matéria.
A insatisfação da torcida palmeirense também se deve às vendas que o clube promoveu nas últimas janelas de transferências. Gustavo Scarpa e Danilo foram vendidos ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas o Palmeiras ainda não se reforçou para suprir suas ausências. Richard Ríos, colombiano contratado junto ao Guarani, não se firmou como titular da posição. A janela se fechará no dia 2 de agosto.

Por outro lado, A Bola reforça que, para acalmar os torcedores, Leila pode argumentar que o clube conquistou importantes títulos nas últimas temporadas (Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Paulistão), mesmo em um período de "vacas magras". Além disso, o clube se reforçou com o atacante Artur, do Red Bull Bragantino, recentemente.

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