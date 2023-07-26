Globo tem recurso negado em polêmica do 'Craque do Jogo' e terá de indenizar Sidão em R$ 30 mil

Sidão recebeu o prêmio após a derrota de 3 a 0 do Vasco diante do Santos, em 2019 Crédito: Reprodução / TV Globo

A TV Globo teve negado o seu recurso contra a decisão que a obriga a pagar R$ 30 mil por danos morais ao goleiro Sidão, ex-Vasco, no Tribunal da Justiça de São Paulo (TJ-SP). O jogador processou a emissora em 2019 na 8ª Câmara de Direito Privado do TJSP após derrota do time cruzmaltino para o Santos, por 3 a 0, no qual recebeu o prêmio de "Craque do Jogo", por votação popular. Atualmente, Sidão atua no Concórdia, clube da Série D do Campeonato Brasileiro.

O fato ocorreu no dia 12 de maio de 2019. Nos minutos finais da partida, Sidão foi eleito, com 90% dos votos, como o melhor jogador em campo pelos torcedores. Na ocasião, o goleiro falhou sucessivas vezes na derrota do Vasco e foi motivo de chacota durante a transmissão. Para a defesa de Sidão, a emissora poderia "ter evitado o fato como organizadora do evento". A Globo chegou a se desculpar publicamente com o goleiro após o ocorrido.

No último ano, quando a Justiça condenou a emissora, Marcelo Giraldes e Leonardo Foltran, advogados de Sidão, argumentaram que por exibir a imagem do goleiro, em "clara condição de chacota e de humilhação", o jogador teve seu valor de mercado afetado. A Globo argumentou na decisão que a eleição foi uma escolha exclusiva do público e, após o incidente, modificou o modelo de votação - desde então, os comentaristas também decidem quem é eleito o melhor em campo nas partidas do Brasileirão e Copa do Brasil, transmitidas pela emissora.

No recurso, negado pelo desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho na segunda-feira, o TJ-SP manteve a decisão inicial do juiz Antonio Conehero Júnior, de outubro de 2022. No recurso, ao qual a reportagem teve acesso, o magistrado entende que a emissora tinha, de fato, os meios para "obstar a humilhação pública a que foi exposto o autor (Sidão) com a entrega do irônico troféu".

"A ré praticou ato ilícito, pois era evidente que entregar o troféu ultrapassaria o limite da mais ácida crítica ao desempenho profissional do autor. Nada impedia a ré de anunciar o resultado da enquete com os torcedores. Estaria cumprindo seu dever de informar. Mas a ré foi além, e fez a entrega do troféu, incorrendo em evidente exercício abusivo de direito, sendo despropositado sustentar que o autor que estava trabalhando, e não se divertindo com amigos em partida de futebol deveria receber o fato com bom humor", pontua o relator.

Inicialmente, Sidão pedia uma indenização no valor de R$ 1 milhão por danos morais. A Justiça diminuiu para que a emissora arque com R$ 30 mil em danos morais, além dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A reportagem entrou em contato com TV Globo, mas não obteve retorno. A defesa do goleiro emitiu uma nota oficial. "Apesar de baixo o valor da condenação imposta à Globo em relação ao sofrimento e à humilhação a que o jogador foi exposto, o resultado do julgamento é de extrema importância não só para o Sidão (que teve reconhecida a violação à sua dignidade, ocasionada por ação absolutamente despropositada por parte da emissora), mas também à sociedade como um todo, pois nos lembra que a liberdade de expressão não é absoluta e encontra seus limites objetivos na fronteira dos direitos alheios", disse o advogado Marcelo Giraldes.