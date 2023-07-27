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'Mais perto de casa'

Grêmio oficializa retorno de Luan após Renato Gaúcho prometer tirá-lo do 'fundo do poço'

O treinador do Imortal demonstrou confiança em Luan, mas reconheceu que a fase vivida pelo ídolo gremista não é boa

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 11:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2023 às 11:32
Luan vivia momento negativo no Corinthians e agora tem nova chance no Grêmio
Luan vivia momento negativo no Corinthians e agora tem nova chance no Grêmio Crédito: Divulgação / Grêmio
O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (27) que chegou a um acordo para ter o meia-atacante Luan de volta ao seu elenco após quatro anos. Em comunicado, o clube gaúcho informou que o jogador de 30 anos, liberado pelo Corinthians, passará por exames médicos e assinará contrato válido até dezembro deste ano.
Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil, em Porto Alegre, na noite de quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho falou sobre o retorno e pediu paciência aos torcedores. Ele demonstrou confiança em Luan, mas reconheceu que a fase vivida pelo ídolo gremista não é boa.
"O Luan é um bom garoto, nos deu muitas alegrias, então quero que o torcedor tenha muita paciência com ele. Conversei bastante com ele por vídeo. Nos ajudou bastante no passado, é um jogador que tem qualidade, mas está no fundo do poço. Isso que eu quero que o torcedor entenda. Ele voltando para o Grêmio, já saiu do fundo do poço. Ele sabe que precisa dar resposta para a gente e ele sabe que precisa dar resposta para ele. Estou acreditando nisso", disse o treinador.
Protagonista do título da Libertadores de 2017, Luan deixou o Grêmio no final de 2019 e foi para o Corinthians. Contratado pelo clube paulista por R$ 29 milhões, durante a gestão do presidente Andrés Sanchez, e com um salário de R$ 800 mil, o jogador deve receber um valor bem abaixo em sua nova passagem pelo time gremista.
Segundo balanço financeiro lançado no último ano, o Corinthians deve R$ 4,5 milhões em direitos de imagem ao jogador. Por escolha técnica, Luan não entra em campo desde 2022 e treinava em horários separados do elenco principal. No começo deste mês, Luan foi agredido por membros de uma torcida organizada em um motel da zona oeste de São Paulo.
Segundo o Boletim de Ocorrência registrado por amigos que estavam com o jogador, um dos agressores estava armado e o atleta foi ameaçado de morte caso não deixasse o clube. A agressão foi filmada e as imagens viralizaram nas redes sociais. Horas depois, o meia publicou uma imagem com a bermuda suja de sangue e escreveu a mensagem "não é só futebol".
Aos 30 anos, Luan não conseguiu repetir no Corinthians o futebol que o fez se tornar ídolo do Grêmio. Ele amargou a reserva com diferentes treinadores e chegou a ser emprestado ao Santos no segundo semestre do ano passado, onde também não foi bem. Pelo time gaúcho, Luan conquistou uma Copa do Brasil (2016), uma Copa Libertadores (2017), uma Recopa (2018), dois Estaduais (2018 e 2019), além da Recopa Gaúcha (2019). Também foi eleito o Melhor Jogador da América, em 2017, e também ajudou a seleção brasileira a conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

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