Grêmio oficializa retorno de Luan após Renato Gaúcho prometer tirá-lo do 'fundo do poço'

Luan vivia momento negativo no Corinthians e agora tem nova chance no Grêmio Crédito: Divulgação / Grêmio

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (27) que chegou a um acordo para ter o meia-atacante Luan de volta ao seu elenco após quatro anos. Em comunicado, o clube gaúcho informou que o jogador de 30 anos, liberado pelo Corinthians, passará por exames médicos e assinará contrato válido até dezembro deste ano.

Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo , na rodada de ida das semifinais da Copa do Brasil, em Porto Alegre, na noite de quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho falou sobre o retorno e pediu paciência aos torcedores. Ele demonstrou confiança em Luan, mas reconheceu que a fase vivida pelo ídolo gremista não é boa.

"O Luan é um bom garoto, nos deu muitas alegrias, então quero que o torcedor tenha muita paciência com ele. Conversei bastante com ele por vídeo. Nos ajudou bastante no passado, é um jogador que tem qualidade, mas está no fundo do poço. Isso que eu quero que o torcedor entenda. Ele voltando para o Grêmio, já saiu do fundo do poço. Ele sabe que precisa dar resposta para a gente e ele sabe que precisa dar resposta para ele. Estou acreditando nisso", disse o treinador.

Protagonista do título da Libertadores de 2017, Luan deixou o Grêmio no final de 2019 e foi para o Corinthians. Contratado pelo clube paulista por R$ 29 milhões, durante a gestão do presidente Andrés Sanchez, e com um salário de R$ 800 mil, o jogador deve receber um valor bem abaixo em sua nova passagem pelo time gremista.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado por amigos que estavam com o jogador, um dos agressores estava armado e o atleta foi ameaçado de morte caso não deixasse o clube. A agressão foi filmada e as imagens viralizaram nas redes sociais. Horas depois, o meia publicou uma imagem com a bermuda suja de sangue e escreveu a mensagem "não é só futebol".