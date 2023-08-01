CBF anuncia palco da estreia de Fernando Diniz no comando da seleção

A seleção brasileira já tem data e local definidos para começar a trajetória rumo ao hexacampeonato da Copa do Mundo. A CBF divulgou nesta segunda-feira que o primeiro jogo das Eliminatórias será realizado dia 8 de setembro no Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém. O adversário será a Bolívia.

Este será o primeiro compromisso de Fernando Diniz à frente da seleção, pensando no Mundial de 2026 que será realizado no México, Estados Unidos e Canadá. O técnico do Fluminense, entretanto, não deve estar à frente da equipe quando a competição chegar visto que a CBF garante ter acordo com Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid e que deve cumprir seu contrato com os espanhóis até o final: junho de 2024.

Jogo será realizado no Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença (Mangueirão) Crédito: Roni Moreira / Ag.Pará

O compromisso com a Bolívia marca o retorno da equipe nacional ao Mangueirão desde 2011, quando venceu a Argentina por 2 a 0 pela Supercopa das Américas. Desde então, o local passou por reformas e ampliou sua capacidade para 50 mil torcedores, além de mudanças no gramado no padrão Fifa, aperfeiçoou protocolos de segurança e investiu na infraestrutura ao redor, com bares e restaurantes. Transformou-se numa verdadeira arena. A Conmebol fez inspeções e validou o palco da partida.