Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Posicionamento

Rio Branco repudia declarações homofóbicas do atacante Morotó

Jogador do clube capixaba publicou ataques homofóbicos direcionados à Marta, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina; atleta foi afastado pelo Capa-Preta
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

02 ago 2023 às 18:13

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 18:13

Morotó foi afastado pelo Rio Branco
Morotó foi afastado pelo Rio Branco Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco AC
O atacante Morotó, do Rio Branco, publicou declarações homofóbicas contra a jogadora Marta, após o empate em 0 a 0 do Brasil com a Jamaica, que eliminou a Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina na manhã desta quarta-feira (2). Segundo ele, a atleta e a sua namorada "vão queimar no inferno".
Após a repercussão do caso, o clube publicou uma nota oficial em suas redes sociais, repudiando as falas do jogador, anunciando que o mesmo está afastado, e informando que a situação está sendo analisada de forma emergencial pelo Departamento Jurídico. Confira o posicionamento na íntegra.
"O Rio Branco Atlético Clube repudia veementemente as declarações particulares feitas de forma exclusivamente pelo atleta Morotó, e ressalta que não compactua com falas e ações homofóbicas.
Somos um clube que há 110 anos luta contra todo o tipo de preconceito. Temos por princípios a defesa da diversidade e da igualdade. O futebol precisa ser ambiente de acolhimento e respeito, por isso sempre reforçamos nosso posicionamento contra todas as manifestações intolerantes.
Entendemos que o futebol vai muito além das quatro linhas, pois tem o poder de mobilizar as pessoas e transformar vidas, sendo instrumento para fomentar a conscientização sobre os destrutivos impactos da discriminação.
O clube vem estruturando internamente o Núcleo Capa-preta Antidiscriminação (Nucad), que visa criar estratégias e ações para engajar o clube e sua torcida em questões importantes na sociedade brasileira, como a luta contra o preconceito, promovendo transformações sociais por meio do futebol.
O clube comunica o afastamento do atleta e, junto ao seu Departamento Jurídico, está analisando a situação de forma emergencial para tomada de demais ações.
Deixamos também nosso respeito à Marta, maior atleta de futebol feminino de todos os tempos."
A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) também se manifestou sobre o caso. Em nota, a entidade repudia a manifestação homofóbica de Morotó e presta solidariedade a jogadora. Confira.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o jogador, mas ele não quis se pronunciar.

Veja Também

Jogador do Rio Branco faz ataque homofóbico à Marta: “Vai queimar no inferno”

Copa Espírito Santo 2023 tem paralisação decretada; entenda

João Paulo comemora força da torcida do Vitória: "nosso 12° jogador"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Futebol Futebol Capixaba marta (futebol) Homofobia Copa do Mundo Feminina Seleção Brasileira Feminina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados