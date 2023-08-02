Rio Branco repudia declarações homofóbicas do atacante Morotó

O atacante Morotó, do Rio Branco, publicou declarações homofóbicas contra a jogadora Marta, após o empate em 0 a 0 do Brasil com a Jamaica, que eliminou a Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina na manhã desta quarta-feira (2). Segundo ele, a atleta e a sua namorada "vão queimar no inferno".
Após a repercussão do caso, o clube publicou uma nota oficial em suas redes sociais, repudiando as falas do jogador, anunciando que o mesmo está afastado, e informando que a situação está sendo analisada de forma emergencial pelo Departamento Jurídico. Confira o posicionamento na íntegra.
"O Rio Branco Atlético Clube repudia veementemente as declarações particulares feitas de forma exclusivamente pelo atleta Morotó, e ressalta que não compactua com falas e ações homofóbicas.
Somos um clube que há 110 anos luta contra todo o tipo de preconceito. Temos por princípios a defesa da diversidade e da igualdade. O futebol precisa ser ambiente de acolhimento e respeito, por isso sempre reforçamos nosso posicionamento contra todas as manifestações intolerantes.
Entendemos que o futebol vai muito além das quatro linhas, pois tem o poder de mobilizar as pessoas e transformar vidas, sendo instrumento para fomentar a conscientização sobre os destrutivos impactos da discriminação.
O clube vem estruturando internamente o Núcleo Capa-preta Antidiscriminação (Nucad), que visa criar estratégias e ações para engajar o clube e sua torcida em questões importantes na sociedade brasileira, como a luta contra o preconceito, promovendo transformações sociais por meio do futebol.
O clube comunica o afastamento do atleta e, junto ao seu Departamento Jurídico, está analisando a situação de forma emergencial para tomada de demais ações.
Deixamos também nosso respeito à Marta, maior atleta de futebol feminino de todos os tempos."
Somos um clube que há 110 anos luta contra todo o tipo de preconceito. Temos por princípios a defesa da diversidade e da igualdade. O futebol precisa ser ambiente de acolhimento e respeito, por isso sempre reforçamos nosso posicionamento contra todas as manifestações intolerantes.
Entendemos que o futebol vai muito além das quatro linhas, pois tem o poder de mobilizar as pessoas e transformar vidas, sendo instrumento para fomentar a conscientização sobre os destrutivos impactos da discriminação.
O clube vem estruturando internamente o Núcleo Capa-preta Antidiscriminação (Nucad), que visa criar estratégias e ações para engajar o clube e sua torcida em questões importantes na sociedade brasileira, como a luta contra o preconceito, promovendo transformações sociais por meio do futebol.
O clube comunica o afastamento do atleta e, junto ao seu Departamento Jurídico, está analisando a situação de forma emergencial para tomada de demais ações.
Deixamos também nosso respeito à Marta, maior atleta de futebol feminino de todos os tempos."
A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) também se manifestou sobre o caso. Em nota, a entidade repudia a manifestação homofóbica de Morotó e presta solidariedade a jogadora. Confira.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o jogador, mas ele não quis se pronunciar.