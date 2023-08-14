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Serra atropela Porto Vitória e fica a um passo da final da Copa ES

Cobra-Coral aplica uma goleada de 5 a 1 sobre a equipe da capital pela primeira partida da semifinal e encaminha classificação para a decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2023 às 18:01

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 18:01

Serra aplica goleada sobre o Porto Vitória
Serra aplica goleada sobre o Porto Vitória Crédito: Laila Pecorari
Em 20 anos de Copa Espírito Santo, o Serra nunca decidiu o título da competição. Mas, desta vez, o Cobra-Coral está perto de quebrar essa escrita. Com a goleada de 5 a 1, sobre o até então invicto Porto Vitória, na tarde desta segunda-feira, no jogo de ida das semifinais, disputado no estádio Kleber Andrade, o Tricolor abriu uma boa vantagem no mata-mata.
Matheus Costa, no primeiro tempo, abriu o placar para o Serra. Na etapa final, Kauê aproveitou a falha de Harrison e fez o segundo do Cobra-Coral. Mesmo com um jogador a menos, após a expulsão do volante Michel Elói, o Porto Vitória descontou com Edinho. 
Na sequência, em um contra-ataque, Matheus Costa fez terceiro do Tricolor. O volante João Firmino, em uma finalização de fora da área, marcou o quarto, e o artilheiro Gugu fechou a goleada.
Com o resultado, o Serra pode até perder, no jogo de volta, por três gols de desvantagem, que mesmo assim avança à final. Ao Porto Vitória resta vencer por cinco gols de diferença para seguir na disputa. Caso o Porto devolva o placar com quatro gols de vantagem, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti.

O jogo de volta das semifinais da Copa ES

O segundo e decisivo jogo das semifinais da Copa Espírito Santo 2023, entre Serra e Porto Vitória, acontece na sexta-feira, às 19h45, no estádio Robertão, em Serra Sede. Quem avançar vai enfrentar nas finais o vencedor do confronto entre Rio Branco-ES e Nova Venécia.
O futuro campeão da Copa ES fica com a vaga na Série D do Brasileirão 2024. O vice vai representar o Espírito Santo na Copa Verde do ano que vem.

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