Serra atropela Porto Vitória e fica a um passo da final da Copa ES

Serra aplica goleada sobre o Porto Vitória Crédito: Laila Pecorari

Em 20 anos de Copa Espírito Santo, o Serra nunca decidiu o título da competição. Mas, desta vez, o Cobra-Coral está perto de quebrar essa escrita. Com a goleada de 5 a 1, sobre o até então invicto Porto Vitória, na tarde desta segunda-feira, no jogo de ida das semifinais, disputado no estádio Kleber Andrade , o Tricolor abriu uma boa vantagem no mata-mata.

Matheus Costa, no primeiro tempo, abriu o placar para o Serra. Na etapa final, Kauê aproveitou a falha de Harrison e fez o segundo do Cobra-Coral. Mesmo com um jogador a menos, após a expulsão do volante Michel Elói, o Porto Vitória descontou com Edinho.

Na sequência, em um contra-ataque, Matheus Costa fez terceiro do Tricolor. O volante João Firmino, em uma finalização de fora da área, marcou o quarto, e o artilheiro Gugu fechou a goleada.

Com o resultado, o Serra pode até perder, no jogo de volta, por três gols de desvantagem, que mesmo assim avança à final. Ao Porto Vitória resta vencer por cinco gols de diferença para seguir na disputa. Caso o Porto devolva o placar com quatro gols de vantagem, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti.

O jogo de volta das semifinais da Copa ES

O segundo e decisivo jogo das semifinais da Copa Espírito Santo 2023, entre Serra e Porto Vitória, acontece na sexta-feira, às 19h45, no estádio Robertão, em Serra Sede. Quem avançar vai enfrentar nas finais o vencedor do confronto entre Rio Branco-ES e Nova Venécia.