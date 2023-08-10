Seguindo os passos de Natan, jovem troca o Porto Vitória pelo Flamengo

Capixaba José Eduardo pela categoria sub-13 do Flamengo Crédito: Instagram

Em 2017, o Flamengo acertou a transferência do zagueiro Natan , formado no Porto Vitória. Assim como o defensor, um novo jogador do futebol capixaba trocou o Verdão da Capital pelo Rubro-Negro. Nesta semana, o Porto anunciou a saída do atacante José Eduardo, de apenas 13 anos, para o Fla. Promessa local, o jovem vai atuar na categoria sub-13.

José Eduardo chegou ao Verdão da Capital no ano passado, quando tinha 12 anos, e se destacou pela velocidade e drible na base do time capixaba. Características como velocidade e habilidade nos dribles potencializam a virtude de Dudu em atuar pelas beiradas, e já o fez jogar até mesmo como lateral.

Dentre os compromissos pelo Flamengo, José Eduardo começa pela Taça Rio do Campeonato Metropolitano, o Estadual da categoria sub-13 e também sub-14 no Rio de Janeiro.

"Todos me receberam muito bem, já conhecia alguns do ES. Graças a Deus, está sendo excelente. Começamos sábado a Taça Metropolitana com pé direito, onde tive a felicidade de marcar duas vezes, com a ajuda dos meus companheiros", declarou ao ge.globo

O atacante começou no futsal da CEF Caratoíra, ainda aos cinco anos de idade. Em seguida rumou para o Porto Vitória e chegou a ser avaliado pelo Palmeiras. Mesmo com a aprovação no Alviverde, não houve acordo para que o jogador firmasse com o clube.