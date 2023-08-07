Napoli acerta com Natan por 10 mi de euros e Porto Vitória vai receber R$ 9,63 milhões

Natan firmou contrato de cinco anos com o Napoli Crédito: Ari Ferreira / Bragantino

Negócio fechado: o zagueiro capixaba Natan Souza vai defender o Napoli, da Itália, na próxima temporada do futebol europeu. O atual campeão italiano desembolsou 10 milhões de euros, cerca de R$ 53,5 milhões na cotação atual, para contratar o atleta de 22 anos, que estava no Red Bull Bragantino.

O Massa Bruta havia sido sondado pelo staff da equipe italiana na última semana, e chegou a liberar Natan durante o fim de semana para tratar os detalhes de sua negociação.

Formado nas categorias de base do Porto Vitória, o zagueiro firmou um contrato de cinco anos com o Napoli. O Porto Vitória, clube formador de Natan, tem direito ao mecanismo de solidariedade e também possui 18% dos direitos econômicos do atleta, por isso vai receber a quantia de R$ 9,63 milhões. Já o Flamengo, primeira equipe do atleta fora do Espírito Santo, terá direito a 12% do valor da negociação.

Sonho realizado

Em março de 2023, o zagueiro capixaba concedeu entrevista ao ge e afirmou que sonhava com o futebol europeu. Em 2022, ele chegou a ser sondado pela Roma, também da Itália, mas as conversas não tiveram continuidade.

“Tenho o sonho de ir para Europa. No ano passado, eu e meus empresários não esperávamos isso, de clubes virem atrás naquela janela. Na hora, eu queria ir. Era a Roma. Mas daí eu entendo o lado do clube também, que achou que o negócio estava abaixo. Mas eu tenho sonho de ir para Europa. Se Deus quiser, este meio do ano ou no fim do ano”, disse o capixaba ao ge.

Trajetória

Natan teve duas passagens pelas categorias de base do Porto Vitória. A primeira pelo sub-15 e a última pelo sub-17, antes da transferência para o Flamengo em 2016, quando o Porto negociou 60% dos direitos econômicos do zagueiro com o clube carioca.

Em 2021, foi emprestado ao Bragantino, e no início de 2022 o Massa Bruta exerceu o direito de compra por R$ 22 milhões. No time de São Paulo, o zagueiro soma 104 jogos e três gols marcados.