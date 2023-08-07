Cuiabá atropela Flamengo, com gol de carrasco Deyverson, na volta de Pedro

Com autoridade e contando com gol do carrasco rubro-negro Deyverson, o Cuiabá venceu o Flamengo por 3 a 0 neste domingo (6), na Arena Pantanal (MT), e chegou ao sexto jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno do atacante Pedro após sofrer agressão e ser suspenso pela diretoria rubro-negra. O camisa 9 teve uma atuação discreta.

Além de Deyverson, Matheus Alexandre e Deyverson marcaram para o Cuiabá.

Com um time alternativo, Flamengo não teve boa atuação e acabou sendo derrotado por 3 a 0 Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Com a vitória, o Cuiabá entrou de vez na disputa por uma vaga para a Libertadores, chegando aos 28 pontos e ficando a dois do Grêmio, sexto colocado.

O Flamengo, por sua vez, perdeu a oportunidade de diminuir a distância para o líder Botafogo, que havia empatado em 0 a 0 com o Cruzeiro. Mesmo com a derrota, se manteve na segunda colocação, mas viu a diferença para o rival alvinegro aumentar para 13 pontos.

O resultado adverso na Arena Pantanal também marcou o fim da invencilidade do Rubro-Negro que já durava 11 partidas.

O jogo deste domingo foi o primeiro de Pedro depois de ter sofrido uma agressão do preparador físico Pablo Hernández, que foi demitido. Após o episódio, ele foi suspenso por um jogo pela diretoria, que avaliou que ele cometeu um ato de indisciplina ao se recusar a aquecer e também por ter faltado ao treino da última segunda-feira (31) sem aviso prévio.

Everton Ribeiro, que foi poupado e iniciou o jogo entre os reservas, foi retirado do banco no intervalo por apresentar um quadro de gastroenterite.

O Cuiabá volta a campo no próximo dia 15, contra o Athletico-PR, em Curitiba (PR). Já o Flamengo encara o Olímpia pelo jogo de volta das oitavas de final, na próxima quinta-feira (10), no Paraguai. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Como foi o jogo

O Flamengo demonstrou lentidão e pouca gana na partida na Arena Pantanal, e o Cuiabá se beneficiou disso. Com muita disposição, o Dourado dominou as ações e foi amplamente superior no primeiro tempo, quando o Rubro-Negro levou perigo somente no fim, com uma bicicleta de Pedro.

Na etapa final, o Cuiabá entrou a 220 volts e abriu o placar logo com 34 segundos com Matheus Alexandre. Na sequência, diante de um Flamengo ainda atordoado, ampliou aos oito com Clayson em uma bela trama com Deyverson.