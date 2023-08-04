Vasco anuncia a contratação do atacante Pablo Vegetti

Vegetti chega para ser o homem gol do Vasco no restante da temporada Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

O Vasco acertou a contratação do atacante Pablo Vegetti para a sequência da temporada. O atleta, que veio do Belgrano, é mais um reforço do clube nesta janela de meio de temporada e chega para suprir a saída de Pedro Raul, que deixou o Cruz-Maltino após decepcionar a torcida com seu desempenho abaixo do esperado.

Pablo Vegetti é o novo reforço do Gigante da Colina! 💢✍️#VascoDaGama pic.twitter.com/1CigyUfodl — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 4, 2023

Vegetti tem 34 anos e é o atual artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols marcados. Ele começou a carreira no San Carlos (ARG) e tem passagens por Rangers (CHI), Ferro Carril (ARG), Gimnasia (ARG), Colón (ARG), Boca Unidos (ARG), Instituto (ARG) e Belgrano (ARG).