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Matador

Vasco anuncia a contratação do atacante Pablo Vegetti

Atacante de 34 anos chega ao clube brasileiro com o status de artilheiro do Campeonato Argentino e é mais uma opção para Ramón Díaz na luta contra o rebaixamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 16:42

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 16:42

Vegetti chega para ser o homem gol do Vasco no restante da temporada
Vegetti chega para ser o homem gol do Vasco no restante da temporada Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
O Vasco acertou a contratação do atacante Pablo Vegetti para a sequência da temporada. O atleta, que veio do Belgrano, é mais um reforço do clube nesta janela de meio de temporada e chega para suprir a saída de Pedro Raul, que deixou o Cruz-Maltino após decepcionar a torcida com seu desempenho abaixo do esperado. 
Vegetti tem 34 anos e é o atual artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols marcados. Ele começou a carreira no San Carlos (ARG) e tem passagens por Rangers (CHI), Ferro Carril (ARG), Gimnasia (ARG), Colón (ARG), Boca Unidos (ARG), Instituto (ARG) e Belgrano (ARG).
A contratação do atacante é mais uma tentativa do Vasco de fugir do rebaixamento e dar mais peças para o treinador Ramón Díaz. O clube atualmente é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos, e terá que fazer um segundo turno quase perfeito para escapar da degola. 

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