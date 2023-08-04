Vasco anuncia a contratação do atacante Pablo Vegetti

O Vasco acertou a contratação do atacante Pablo Vegetti para a sequência da temporada. O atleta, que veio do Belgrano, é mais um reforço do clube nesta janela de meio de temporada e chega para suprir a saída de Pedro Raul, que deixou o Cruz-Maltino após decepcionar a torcida com seu desempenho abaixo do esperado.
Vegetti tem 34 anos e é o atual artilheiro do Campeonato Argentino, com 13 gols marcados. Ele começou a carreira no San Carlos (ARG) e tem passagens por Rangers (CHI), Ferro Carril (ARG), Gimnasia (ARG), Colón (ARG), Boca Unidos (ARG), Instituto (ARG) e Belgrano (ARG).
A contratação do atacante é mais uma tentativa do Vasco de fugir do rebaixamento e dar mais peças para o treinador Ramón Díaz. O clube atualmente é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos, e terá que fazer um segundo turno quase perfeito para escapar da degola.