  Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada
Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada

Rodada do Brasileirão conta com partidas decisivas ao redor do país. Fique ligado em datas, horários e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

04 ago 2023 às 14:12

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 14:12

Tiquinho Soares, Veiga e Vitor Roque estão entre os principais nomes do Brasileirão 2023 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Sábado (05)

  • Santos x Athletico-PR
    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Goiás x Fortaleza
    Local:     Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x Corinthians
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Palmeiras
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (06)

  • Vasco x Grêmio
    Local:     São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • São Paulo x Atlético-MG
    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (SP e MG)

  • Cruzeiro x Botafogo
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Coritiba x Bragantino
    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Bahia x América-MG
    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Flamengo
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

