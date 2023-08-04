Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada

Sábado (05)
- Santos x Athletico-PR
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Goiás x Fortaleza
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Internacional x Corinthians
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Palmeiras
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (06)
- Vasco x Grêmio
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- São Paulo x Atlético-MG
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (SP e MG)
- Cruzeiro x Botafogo
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- Coritiba x Bragantino
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Bahia x América-MG
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Flamengo
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 20h
Transmissão: Premiere