Adeus melancólico à Copa decreta o fim de um ciclo na seleção feminina

Marta não vai mais vestir a camisa da Seleção brasileira Crédito: Thais Magalhães/CBF

No decorrer da competição, o Brasil se mostrou uma equipe muito irregular, com poucos recursos ofensivos, e ainda cometeu falhas defensivas que foram cruciais. Se o primeiro jogo contra o Panamá empolgou, as atuações diante de França e Jamaica foram bem abaixo do esperado.

Dentro das quatro linhas, a responsabilidade é de quem está à frente do elenco. Ou seja, a sueca Pia Sundhage tem que assumir parte da culpa pelo trabalho não ter dado certo. As falhas de marcação diante da França e a pouca agressividade ofensiva em um confronto que precisava buscar a vitória sobre a Jamaica eliminaram o Brasil da Copa. E isso é treino.

Desde 2019 no comando do Brasil e sem bons resultados nos Jogos Olímpicos de Tóquio e na Copa da Austrália e Nova Zelândia, Pia não deve continuar à frente da seleção feminina. Pesam contra a treinadora as más atuações na Copa, a falta de repertório de sua equipe e a demora nas substituições. Não há mais clima para Pia.

Seleção empatou com a Jamaica e foi eliminada Crédito: Reprodução/Fifa

Dentro de campo, expoente máximo do futebol feminino no mundo, Marta jogou a toalha e disse que não atua mais com a amarelinha. É o fim de uma geração de ouro, que já ficou sem Formiga, que viu Cristiane não ser convocada e agora se despede da rainha eleita seis vezes melhor do mundo.