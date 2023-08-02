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Adeus melancólico à Copa decreta o fim de um ciclo na seleção feminina

Brasil não conseguiu superar a Jamaica e se despediu da competição de forma precoce, ainda na fase de grupos, nesta quarta-feira (2)

Públicado em 

02 ago 2023 às 11:45
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Marta não vai mais vestir a camisa da Seleção brasileira
Marta não vai mais vestir a camisa da Seleção brasileira Crédito: Thais Magalhães/CBF
Não deu certo! Sem muitas caças às bruxas e sem querer escolher um rosto para ser o grande culpado, a Copa do Mundo Feminina expôs a necessidade de renovação no futebol brasileiro. A eliminação precoce na manhã desta quarta-feira (02), no empate em 0 a 0 com a Jamaica ainda na fase de grupos, é decepcionante. Mas é também o pontapé inicial para uma transformação no pensar futebol que precisa acontecer.
No decorrer da competição, o Brasil se mostrou uma equipe muito irregular, com poucos recursos ofensivos, e ainda cometeu falhas defensivas que foram cruciais. Se o primeiro jogo contra o Panamá empolgou, as atuações diante de França e Jamaica foram bem abaixo do esperado.
Dentro das quatro linhas, a responsabilidade é de quem está à frente do elenco. Ou seja, a sueca Pia Sundhage tem que assumir parte da culpa pelo trabalho não ter dado certo. As falhas de marcação diante da França e a pouca agressividade ofensiva em um confronto que precisava buscar a vitória sobre a Jamaica eliminaram o Brasil da Copa. E isso é treino.
Desde 2019 no comando do Brasil e sem bons resultados nos Jogos Olímpicos de Tóquio e na Copa da Austrália e Nova Zelândia, Pia não deve continuar à frente da seleção feminina. Pesam contra a treinadora as más atuações na Copa, a falta de repertório de sua equipe e a demora nas substituições. Não há mais clima para Pia.
Seleção empatou com a Jamaica e foi eliminada
Seleção empatou com a Jamaica e foi eliminada Crédito: Reprodução/Fifa
Dentro de campo, expoente máximo do futebol feminino no mundo, Marta jogou a toalha e disse que não atua mais com a amarelinha. É o fim de uma geração de ouro, que já ficou sem Formiga, que viu Cristiane não ser convocada e agora se despede da rainha eleita seis vezes melhor do mundo.
Agora é esperar a reformulação que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) precisa fazer. Que a entidade máxima do futebol brasileiro tenha a competência para identificar as mudanças necessárias, fazer os investimentos no futebol feminino, escolher um bom nome para estar à frente da equipe, determinar uma nova filosofia de trabalho e oferecer o melhor para as atletas. Só assim o sucesso virá.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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