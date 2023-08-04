Napoli abre negociação por Natan, zagueiro capixaba do Bragantino

Natan foi formado pelo Porto Vitória, clube capixaba Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O zagueiro capixaba Natan, ex-Porto Vitória e Flamengo, que atualmente defende o Bragantino, pode estar de malas prontas para a Itália . Quem divulgou a informação foi o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências esportivas, que afirmou que o Napoli, atual campeão italiano, está em negociação com a equipe de Bragança Paulista.

O interesse no Napoli em Natan surgiu após a saída do também zagueiro Kim Min Jae, que foi negociado com o Bayern de Munique, da Alemanha. O esperado é que até o dia 1º de setembro, quando se encerra a janela de transferências no futebol italiano, sejam divulgadas mais informações e valores sobre o negócio.

Capixaba sonha com a Europa

Em março de 2023, o zagueiro capixaba concedeu entrevista ao ge e afirmou que sonha com o futebol europeu. Em 2022, ele chegou a ser sondado pela Roma, também da Itália, mas as conversas não tiveram continuidade.

“Tenho o sonho de ir para Europa. No ano passado, eu e meus empresários não esperávamos isso, de clubes virem atrás naquela janela. Na hora, eu queria ir. Era a Roma. Mas daí eu entendo o lado do clube também, que achou que o negócio estava abaixo. Mas eu tenho sonho de ir para Europa. Se Deus quiser, este meio do ano ou no fim do ano”, disse o capixaba ao ge.

Trajetória

Natan teve duas passagens pelas categorias de base do Porto Vitória. A primeira pelo sub-15 e a última pelo sub-17, antes da transferência para o Flamengo em 2016, quando o Porto negociou 60% dos direitos econômicos do zagueiro com o clube carioca.