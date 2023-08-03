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Após derrota na Libertadores

Felipão se irrita e ironiza pergunta sobre desempenho do Atlético-MG: 'O técnico é ruim'

Após a derrota para o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final na Libertadores, o técnico se irritou com os questionamentos sobre a postura da equipe mineira em campo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2023 às 10:45

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 10:45

Felipão ainda não conquistou nenhuma vitória no comando do Atlético-MG
Felipão ainda não conquistou nenhuma vitória no comando do Atlético-MG Crédito: Fernando Moreno
O momento do Atlético-MG não é bom. Sem vencer há 10 partidas, sendo nove delas com Felipão como treinador, a equipe mineira despencou na tabela do Brasileirão e perdeu para o Palmeiras o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, em casa. Após a derrota para os paulistas na competição continental, o treinador perdeu a paciência com as perguntas dos jornalistas na coletiva.
"O técnico é ruim. É isso que você queria dizer? Eu já disse. A gente tem trabalhado. Não adianta falar nada diferente. Temos que trabalhar. Jogamos hoje com um sistema no primeiro tempo, um segundo sistema no segundo tempo, tivemos poucas oportunidades no jogo. A bola não entra. Tivemos a grande oportunidade do jogo e a bola foi em cima do goleiro. É trabalhar para ver se muda. Esperar para ver se muda no próximo jogo", comentou o treinador

Em outro momento da coletiva, Felipão foi lembrado do aproveitamento da equipe desde que chegou ao time. Com menos de 15% dos pontos conquistados, Felipão ouviu do repórter que o Atlético-MG seria um dos times rebaixados se mantivesse essa campanha e o técnico rebateu.
"Vai ser então. Se essa é a campanha. Por enquanto, não estamos rebaixados. Mas, provavelmente, será (rebaixado). O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor. E eu não tenho conseguido, não tenho conseguido as vitórias. Eles sentem o que sinto. Vamos trabalhar as coisas para o melhor. Se não for para o melhor, vai para o sentido que você está colocando", ironizou.
Até o momento, o treinador conseguiu quatro empates e perdeu cinco vezes. No Brasileirão, o time de Belo Horizonte deixou o G4 e atualmente está na 13ª colocação, seis pontos acima da zona de rebaixamento. Na Libertadores, a equipe de Belo Horizonte foi derrotada no jogo de ida das oitavas de final, mas o treinador ainda acredita que é possível se classificar.
"Palmeiras tem vantagem, mas não tem nada decidido. Temos 90 minutos para jogar. E sabemos que temos condição que, com dificuldades, temos capacidade para classificar. Esse é o nosso trabalho, dos jogadores, dedicarem, sim, como eles estão fazendo para que essa fase seja superada", finalizou.

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