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Futebol

CBF anuncia data da primeira convocação de Diniz na seleção brasileira

Atletas convocados vão defender o Brasil nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2023 às 10:59

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 10:59

Diniz comanda a Seleção ao mesmo tempo que trabalha no Fluminense
Diniz comanda a Seleção ao mesmo tempo que trabalha no Fluminense Crédito: Reprodução / Internet
A CBF definiu a data da próxima convocação da seleção brasileira masculina de futebol. No dia 18 deste mês, o técnico Fernando Diniz anunciará sua primeira lista de jogadores à frente da equipe. O grupo chamado vai defender o Brasil nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
O grupo de convocados será anunciado às 13h30 do dia 18, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Após o anúncio da lista, Diniz vai conceder sua segunda coletiva como treinador da seleção brasileira - a primeira aconteceu logo após o seu anúncio como técnico tampão até metade do próximo ano.

A primeira convocação deve gerar expectativa nos torcedores brasileiros por causa do eventual conflito de interesses, uma vez que Diniz segue no comando do Fluminense. O treinador já avisou que não privilegiará jogadores da equipe carioca e também não se preocupará em desfalcar rivais direitos no Campeonato Brasileiro.
Diniz foi confirmado como novo técnico da seleção no início de julho. Ele substitui Ramon Menezes, que vinha atuando como interino desde a saída de Tite, ao fim da Copa do Mundo do Catar, em dezembro. O contrato de Diniz tem validade de um ano. Assim, ele fará a transição na seleção até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, em junho de 2024. O futuro técnico do Brasil tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem.
A estreia de Diniz à frente da seleção será no dia 8 de setembro, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 21h45, contra a Bolívia. Na segunda rodada, o adversário será o Peru, no dia 12, em Lima.

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