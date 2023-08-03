Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • R$ 27 milhões: mansão de Cafu é colocada em leilão para pagar dívidas
Veja fotos

R$ 27 milhões: mansão de Cafu é colocada em leilão para pagar dívidas

No ano passado, dívida de ex-jogador com instituições financeiras alcançava R$ 11 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2023 às 08:15

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 08:15

SÃO PAULO - A mansão em que vive o ex-jogador Cafu será leiloada no dia 6 de setembro. Avaliado em R$ 27.476.661,46, o imóvel localizado no Alphaville, Barueri, São Paulo, foi dado como garantia para empréstimos contraídos pelo capitão do penta. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) à reportagem.
A decisão do TJSP também indicou um leiloeiro para a realização da negociação. Para adquirir a propriedade, o lance mínimo é fixado em R$ 10 milhões.
Mansão do jogador Cafu vai a leilão
Mansão do jogador Cafu vai a leilão Crédito: Divulgação/ AR Arquitetura & Design
Em outubro do ano passado, de acordo com o jornal Extra, a dívida de Cafu com instituições financeiras e bancos alcançava o montante de R$ 11 milhões. Como resultado, outros bens do ex-jogador também já foram leiloados. Embora tenha contestado inicialmente a dívida e a penhora dos imóveis, Cafu e sua ex-mulher, Regina Feliciano, acabaram assinando uma confissão de dívida que hipoteca a atual residência do ex-atleta.
O casarão destaca-se por ser uma das maiores do condomínio, conhecido por abrigar residências de alto padrão. Com uma área construída de 3229 m² em um terreno de 2581 m², a propriedade conta com um campo de futebol e uma extensa área de lazer que inclui vestiário, churrasqueira gourmet, piscina que contorna a casa, piscina coberta, sauna, jardim, espaço para festas e salão de jogos.
Detalhe da casa do ex-jogador Cafu
Detalhe da casa do ex-jogador Cafu Crédito: Divulgação/ AR Arquitetura & Design
No interior, a residência de Cafu possui seis suítes, todas equipadas com banheira, além de varandas na parte superior. Na área social, no piso inferior, encontram-se hall, salas, escritórios, sala de troféus, sala de cinema, cozinha, área de serviço, lavabo e um elevador. A garagem tem capacidade para oito carros.
Caso consiga, o ex-jogador tem a possibilidade de quitar sua dívida durante o processo e evitar o leilão, pagando todos os juros e correções determinados pela Justiça. No entanto, Cafu ainda possui um saldo devedor de IPTU da mansão, que chega a quase R$ 43 mil.
Mansão do jogador Cafu vai a leilão
Mansão do jogador Cafu vai a leilão Crédito: Divulgação/ AR Arquitetura & Design

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados