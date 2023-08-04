Flamengo vence Olimpia na Libertadores e fica a um empate das quartas de final

Bruno Henrique garantiu a vitória do Flamengo no Maracanã Crédito: Conmebol/Divulgação

O Flamengo venceu o Olimpia por 1 a 0, em jogo pegado no Maracanã, na noite desta quinta-feira (03) e ficou mais próximo das quartas de final da Libertadores.

Bruno Henrique marcou o único gol do jogo de ida das oitavas, aos três minutos do segundo tempo.

O Rubro-Negro tem a vantagem de avançar com um empate no Paraguai. Uma vitória do Olimpia por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Quem avançar enfrenta nas quartas o vencedor do duelo entre Fluminense e Argentinos Juniors.