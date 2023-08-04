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Em vantagem

Flamengo vence Olimpia na Libertadores e fica a um empate das quartas de final

Bruno Henrique aproveitou belo cruzamento de Gabigol para cabecear para a rede e garantir a vitória do time rubro-negro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2023 às 23:17

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 23:17

Bruno Henrique garantiu a vitória do Flamengo no Maracanã
Bruno Henrique garantiu a vitória do Flamengo no Maracanã Crédito: Conmebol/Divulgação
O Flamengo venceu o Olimpia por 1 a 0, em jogo pegado no Maracanã, na noite desta quinta-feira (03) e ficou mais próximo das quartas de final da Libertadores.
Bruno Henrique marcou o único gol do jogo de ida das oitavas, aos três minutos do segundo tempo.
O Rubro-Negro tem a vantagem de avançar com um empate no Paraguai. Uma vitória do Olimpia por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Quem avançar enfrenta nas quartas o vencedor do duelo entre Fluminense e Argentinos Juniors.
A partida de volta será disputada na quinta-feira da semana que vem (10), também às 21h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco. Antes disso, o Fla volta a campo no domingo (6) para visitar o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileiro.

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