STJD nega último recurso do Real Noroeste e Copa ES vai continuar

Gabriel Vasco em ação pelo Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá

Após o imbróglio promovido pelo Real Noroeste por conta da escalação irregular do jogador Gabriel Vasco na 10ª rodada da Copa Espírito Santo 2023, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o último recurso do time de Águia Branca, confirmando sua eliminação e dando sequência ao campeonato.

Na partida em questão, realizada no dia 11 de julho, o Real Noroeste enfrentou o Rio Branco VN e venceu por 1 a 0. Na ocasião, o volante Gabriel Vasco não poderia ser relacionado para a partida, mas teve seu nome divulgado na súmula do embate. Com a denúncia do Departamento de Competições da Federação de Futebol do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo julgou o clube como culpado.

No primeiro julgamento, a defesa do Real apresentou provas de sua inocência, mas as mesmas foram classificadas como "frágeis", pelos membros da Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva. Com isso, todos os auditores acompanharam o voto do relator e o time de Águia Branca foi condenado a perda de seis pontos e a uma multa de R$ 400.

A penalização favoreceu o Linhares FC, que subiu da nona para a oitava colocação, e se classificou para enfrentar o Nova Venécia nas quartas de final.

O Merengue Capixaba chegou a recorrer da decisão do Tribunal, mas sofreu nova derrota pela falta de provas como vídeos e fotos que comprovassem que o jogador não estava no banco de reservas ou em campo pela equipe.

Após o segundo julgamento, o Real recorreu até a última instância para provar que Gabriel Vasco não teria nem viajado até Venda Nova do Imigrante, onde a partida foi realizada, mas sofreu a derrota definitiva.

Dessa forma, assim ficaram os jogos da Copa Espírito Santo 2023: