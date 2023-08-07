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Avaliação

Presidente do Vitória avalia temporada do clube: "Balanço muito positivo"

Rodolfo do Carmo acredita que o ano de 2023 do Vitória foi bom, e projeta volta a competições nacionais em 2025
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

07 ago 2023 às 20:09

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 20:09

Imagens da partida entre Vitória e Ceilândia-DF pela segunda fase da Série D
Torcida Alvianil abraçou a equipe na atual temporada e compareceu em bom número ao longo do ano Crédito: Ricardo Medeiros
O calendário de 2023 do Vitória está encerrado. A equipe Alvianil encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Série D no último sábado (5), quando foi derrotada pelo Ceilândia-DF por 3 a 0, placar que custou a eliminação dos capixabas na competição nacional.
Este ano era cercado de muita expectativa pelo torcedor. O clube teve um excelente ano de 2022, com o vice-campeonato do Campeonato Capixaba e o título da Copa Espírito Santo em cima do maior rival. Na atual temporada, os resultados foram: semifinalista do Capixabão, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e na segunda fase da Série D.
Segundo o presidente Rodolfo do Carmo, a avaliação do 2023 do clube é positiva. “O Vitória poderia ter ido mais longe no Estadual, mas foi bem. Na Série D é difícil, a gente com um investimento menor do que os outros clubes em uma chave dificílima, mas acho que o Vitória representou bem o Espírito Santo”, afirmou.
Com a eliminação, o foco passa a ser a próxima temporada, que já está sendo planejado pela diretoria. O clube anunciou que o treinador Ney Barreto permanece no cargo para o Campeonato Capixaba, e que Lucian Barros, ex-Nova Venécia, é o novo Gerente de Futebol do Alvianil.
“2024 vamos montar um elenco para brigar pelas competições que nós temos, que são as competições estaduais, e pode ter certeza que faremos de tudo para voltar ao calendário nacional em 2025, porque com a estrutura que o Vitória tem hoje nós não podemos abrir mão de buscar o tão sonhado acesso”, prometeu Rodolfo.
A diretoria do Vitória está conversando com os atletas do atual elenco, que se reapresentam em dezembro para a pré-temporada, para avaliar quem permanece e quem será dispensado. Lucian Barros e Ney Barreto trabalham desde já na montagem do elenco e na avaliação de quem permanece ou não no clube.

Fim de ciclo

Ao final de 2023, o ciclo de Rodolfo do Carmo como presidente do Vitória se encerra. Ele deixará a cadeira após 3 anos à frente do clube. No entanto, a ideia é que a base de sua gestão permaneça no próximo ciclo.
“Para mim foi uma honra ser eleito, foi uma experiência maravilhosa em um clube tradicionalíssimo. Conseguimos uma Copa Espírito Santo, um Campeonato Capixaba Sub-17, voltar para as competições nacionais, trouxemos o clube para o remo e mantivemos as contas em dia. Saio da presidência com o sentimento de dever cumprido, recebi uma convocação dos meus amigos e consegui cumprir o esperado, e agora é ajudar meu amigo Guto nos próximos 3 anos, e tenho certeza que será um dos maiores presidentes do Vitória, que ele tenha muito sucesso”, declarou Rodolfo.
O Vitória irá realizar eleições presidenciais em outubro, e José Augusto Mattos, atual vice-presidente do clube, é o favorito para assumir a cadeira. 

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