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Ney Barreto não quer Vitória recuado: "Não podemos deixar de jogar"

Treinador Alvianil realizou os últimos ajustes da equipe nesta quinta-feira (3) para o confronto contra o Ceilândia-DF pela Série D
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

03 ago 2023 às 19:20

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 19:20

O Vitória realizou os últimos ajustes para enfrentar o Ceilândia-DF no próximo sábado (5). A equipe treinou pela última vez no Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (3) e viaja para o Distrito Federal às 5h40 da sexta-feira (4), onde fará o jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série DNa ida, vitória Alvianil por 1 a 0, com gol do volante Carlinhos.
A reportagem de A Gazeta conversou com Ney Barreto, treinador do clube, que contou como quer que sua equipe se porte diante do adversário, que deve buscar o resultado, e comentou sobre o desgaste da longa viagem que o elenco fará. Confira a entrevista completa no vídeo acima.

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