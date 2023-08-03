Ney Barreto não quer Vitória recuado: "Não podemos deixar de jogar"

O Vitória realizou os últimos ajustes para enfrentar o Ceilândia-DF no próximo sábado (5). A equipe treinou pela última vez no Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (3) e viaja para o Distrito Federal às 5h40 da sexta-feira (4), onde fará o jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Na ida, vitória Alvianil por 1 a 0, com gol do volante Carlinhos.
A reportagem de A Gazeta conversou com Ney Barreto, treinador do clube, que contou como quer que sua equipe se porte diante do adversário, que deve buscar o resultado, e comentou sobre o desgaste da longa viagem que o elenco fará. Confira a entrevista completa no vídeo acima.