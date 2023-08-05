Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decepcionou

Vitória é derrotado pelo Ceilândia e está eliminado da Série D

Equipe Alvianil não suportou a pressão do adversário e foi superado pelo placar de 3 a 0, resultado que eliminou os capixabas na segunda fase da competição
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 ago 2023 às 17:45

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 17:45

Ceilândia-DF foi superior e venceu o Vitória por 3 a 0, garantido assim a classificação parar as oitavas de final
Ceilândia-DF foi superior e venceu o Vitória por 3 a 0, garantido assim a classificação parar as oitavas de final Crédito: Mateus Dutra/Ceilandia
O Vitória está eliminado do Campeonato Brasileiro Série D. O Ceilândia-DF venceu o Alvianil na tarde deste sábado (5) pelo placar de 3 a 0, revertendo a derrota sofrida na primeira partida. Em tarde com pouca umidade no Estádio Abadião, Distrito Federal, os capixabas não conseguiram manter a vantagem e se despedem da competição na segunda fase. 
Com a eliminação, o futebol capixaba segue mais um ano sem conseguir subir de divisão. Isso porque o outro representante do Estado na competição, o Real Noroeste, foi eliminado precocemente, na fase de grupos, com uma das piores campanhas do torneio. Sem calendário para o restante do ano, o Vitória agora entra de férias e concentrará os esforços para a disputa do Campeonato Capixaba 2024.

O jogo

O começo do jogo foi o pior possível para o Vitória. A equipe capixaba estava com a vantagem no placar, por isso, era certo que o adversário viria para cima buscar o resultado. Dito e feito: o Ceilândia-DF abriu o placar cedo, aos 16 minutos, com o atacante Gabriel Barcos, após boa jogada de Romarinho pela esquerda. O cenário ficou ainda pior quando os donos da casa ampliaram. Barcos marcou novamente, desta vez, em escanteio cobrado aos 39 minutos.
No segundo tempo, o treinador Alvianil, Ney Barreto, promoveu algumas mudanças para tentar buscar o gol. As alterações mudaram o ímpeto da equipe, que finalizou contra a meta adversária pela primeira vez na partida em cobrança de falta de Willian Gaúcho, aos 14 minutos. Os capixabas não conseguiram criar grandes oportunidades, mas não conseguiram, até que, aos 40 minutos, Felipe Clemente aproveitou bobeira da zaga e deu números finais para a partida, selando a classificação do Ceilândia-DF.

Ficha do jogo

  • Ceilândia-DF 3 x 0 Vitória
  • Data: sábado (5)
  • Horário: 15h30
  • Local: estádio Abadião, Distrito Federal
  • Gols: Gabriel Barcos (2x) e Felipe Clemente
  • Ceilândia-DF: Matheus Silva; Paulinho, Uesles, Badhuga, Danillo (Cleyton); Bosco, Pedro Bambu, Nolasco (Iago); Felipe Clemente, Romarinho (Elbinho), Gabriel Barcos (China). Técnico: Adelson de Almeida.
  • Vitória: Felipe; Lucas Bala (Breno Santos), Willian Gaúcho, João Moura, Matheus Silva (Rafael Castro); Jonata Pé de Pato, Carlinhos (Marcudinho), Aloísio, João Paulo; Maicon Esquerdinha (Dodô), Tony. Técnico: Ney Barreto.

Veja Também

Rio Branco oficializa saída de Morotó após comentários homofóbicos contra Marta

Ney Barreto não quer Vitória recuado: "Não podemos deixar de jogar"

Rio Branco repudia declarações homofóbicas do atacante Morotó

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Futebol Futebol Capixaba Vitória (ES) Distrito Federal Brasileiro Série D
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados