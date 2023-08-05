Vitória é derrotado pelo Ceilândia e está eliminado da Série D

O Vitória está eliminado do Campeonato Brasileiro Série D. O Ceilândia-DF venceu o Alvianil na tarde deste sábado (5) pelo placar de 3 a 0, revertendo a derrota sofrida na primeira partida. Em tarde com pouca umidade no Estádio Abadião, Distrito Federal, os capixabas não conseguiram manter a vantagem e se despedem da competição na segunda fase.
Com a eliminação, o futebol capixaba segue mais um ano sem conseguir subir de divisão. Isso porque o outro representante do Estado na competição, o Real Noroeste, foi eliminado precocemente, na fase de grupos, com uma das piores campanhas do torneio. Sem calendário para o restante do ano, o Vitória agora entra de férias e concentrará os esforços para a disputa do Campeonato Capixaba 2024.
O jogo
O começo do jogo foi o pior possível para o Vitória. A equipe capixaba estava com a vantagem no placar, por isso, era certo que o adversário viria para cima buscar o resultado. Dito e feito: o Ceilândia-DF abriu o placar cedo, aos 16 minutos, com o atacante Gabriel Barcos, após boa jogada de Romarinho pela esquerda. O cenário ficou ainda pior quando os donos da casa ampliaram. Barcos marcou novamente, desta vez, em escanteio cobrado aos 39 minutos.
No segundo tempo, o treinador Alvianil, Ney Barreto, promoveu algumas mudanças para tentar buscar o gol. As alterações mudaram o ímpeto da equipe, que finalizou contra a meta adversária pela primeira vez na partida em cobrança de falta de Willian Gaúcho, aos 14 minutos. Os capixabas não conseguiram criar grandes oportunidades, mas não conseguiram, até que, aos 40 minutos, Felipe Clemente aproveitou bobeira da zaga e deu números finais para a partida, selando a classificação do Ceilândia-DF.
Ficha do jogo
- Ceilândia-DF 3 x 0 Vitória
- Data: sábado (5)
- Horário: 15h30
- Local: estádio Abadião, Distrito Federal
- Gols: Gabriel Barcos (2x) e Felipe Clemente
- Ceilândia-DF: Matheus Silva; Paulinho, Uesles, Badhuga, Danillo (Cleyton); Bosco, Pedro Bambu, Nolasco (Iago); Felipe Clemente, Romarinho (Elbinho), Gabriel Barcos (China). Técnico: Adelson de Almeida.
- Vitória: Felipe; Lucas Bala (Breno Santos), Willian Gaúcho, João Moura, Matheus Silva (Rafael Castro); Jonata Pé de Pato, Carlinhos (Marcudinho), Aloísio, João Paulo; Maicon Esquerdinha (Dodô), Tony. Técnico: Ney Barreto.