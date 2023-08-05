Vitória é derrotado pelo Ceilândia e está eliminado da Série D

O começo do jogo foi o pior possível para o Vitória. A equipe capixaba estava com a vantagem no placar, por isso, era certo que o adversário viria para cima buscar o resultado. Dito e feito: o Ceilândia-DF abriu o placar cedo, aos 16 minutos, com o atacante Gabriel Barcos, após boa jogada de Romarinho pela esquerda. O cenário ficou ainda pior quando os donos da casa ampliaram. Barcos marcou novamente, desta vez, em escanteio cobrado aos 39 minutos.