Com venda de Natan ao Napoli, Porto Vitória projeta investimentos e CT

Projeto do CT do Porto Vitória Crédito: Divulgação

Natan teve passagens pelo Porto durante o sub-15 e o sub-17, e foi emprestado ao Flamengo em 2016. Já em 2021 foi vendido ao Bragantino por R$ 22 milhões, e agora embarca para a Itália em uma negociação de 10 milhões de euros, cerca de R$ 53,5 milhões, com contrato até o fim de 2028.

O Porto Vitória detém 18% dos direitos econômicos do atleta e receberá o repasse da venda em duas parcelas, forma de pagamento escolhida pelo Napoli. Com o valor em caixa, o clube espera investir na construção de um centro de treinamento para suas categorias de base e para a equipe profissional.

Hoje o Porto conta com um espaço alugado em Manguinhos, na Serra , para os treinos da equipe profissional. Na base, onde atua do sub-9 ao sub-20, promove os treinamentos em Planalto Carapina, também na Serra.

Para o diretor-executivo da equipe, Alexandre Grasseli, o investimento na construção de um espaço próprio faz parte dos planos de estruturação e capacitação do time. O projeto depende de um investimento de, aproximadamente, R$ 25 milhões, e já é avaliado por um arquiteto.

“Com a equipe que temos aqui no Porto, temos um caminho sedimentado. Houve um processo de desenvolvimento e estruturação das categorias de base, e hoje o clube respira um futebol de alto nível”, afirmou.

Porto Vitória durante treinamento na Serra Crédito: João Barbosa

Planos

Para os dirigentes da equipe, a negociação de Natan com o futebol europeu é o primeiro passo para o avanço dos principais objetivos do clube.

“Nós visamos a melhoria do nosso futebol investindo cada vez mais em estrutura física e em profissionais qualificados como treinadores, psicólogos, nutricionistas e todos os que colaboram com o dia a dia do clube. Hoje nosso principal objetivo é chegar à Série C, e sabemos que precisamos conquistar a Copa Espírito Santo para que possamos chegar à Série D de 2024. Esse é o plano imediado, com uma visão muito clara, mas vamos passo a passo e sem queimar nenhuma etapa”, sinaliza Alexandre Grasseli.

Novos talentos

Fundado em 2014 e com uma equipe profissional desde 2021, o Porto é um dos principais times do Espírito Santo que contam com investimentos para as categorias de base. Além disso, entre os 39 clubes brasileiros com certificado de equipe formadora de atletas, o Porto Vitória é o único capixaba na lista.

Ao redor do Brasil, o Porto conta com atletas na base de clubes como Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético-MG, além de jovens promessas que passaram pela equipe e hoje figuram em elencos do futebol europeu.

Para Grasseli, essa é a missão atual do Porto: formar atletas de qualidade para o mundo do futebol. “Hoje seria prematuro dizer que temos outro nome trilhando um caminho parecido com o do Natan. Mas sabemos que o futebol é muito cíclico e contamos com bons talentos em diversas equipes ao redor do Brasil e da Europa, por isso a gente acredita que em breve a gente possa contar com mais jogadores despontando no cenário nacional e internacional”, aponta o diretor.

Grasseli complementa afirmando que o Porto conta com um departamento de capacitação que trabalha para buscar novos talentos ao redor do país.