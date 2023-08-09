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Fluminense bate o Argentino Jrs. e vai às quartas de final da Libertadores

Em um jogo muito disputado, Samuel Xavier e John Kennedy marcaram, já nos últimos minutos, os gols do confronto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2023 às 21:20

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 21:20

John Kennedy sacramentou a vitória do Fluminense sobre o Argentino Juniors
John Kennedy sacramentou a vitória do Fluminense sobre o Argentino Juniors Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Na base da insistência, o Fluminense fez valer a força da torcida, venceu o Argentinos Juniors dentro do Maracanã por 2 a 0, nesta terça-feira (8), e, com o empate da semana passada, se classificou para as quartas de final da Libertadores. Samuel Xavier e John Kennedy marcaram, já nos últimos minutos, os gols do confronto.
A classificação pode colocar a equipe de Fernando Diniz no caminho do rival Flamengo, que encara o Olimpia na quinta-feira (10) por outra vaga na próxima fase.
Antes do novo mata-mata, o Fluminense volta o foco para o Campeonato Brasileiro — o próximo adversário, já neste domingo (13), é o Grêmio. 

O Jogo

Improviso no gol. O Argentinos Juniors, que já não tinha o suspenso Arias como goleiro titular, perdeu o reserva imediato Lanzillotta minutos antes do apito inicial por dores. Sem opções, Milito precisou acionar o jovem Acosta, de 21 anos, para assumir a posição às pressas pela primeira vez na equipe.
Escapando da pressão (ou não). Com a bola rolando, o Fluminense tentou se impor e até ameaçou a área rival com Cano, mas passou por muita dificuldade diante de uma marcação adiantada da veloz equipe de Milito. Antes dos dez minutos, por exemplo, André se enrolou na defesa e acabou desarmado por Villalba — a bola sobrou para Gondou que, abafado por Fábio e outros defensores, não conseguiu finalizar.
Trapalhada argentina culmina em erro de Cano. O jogo caminhava a passos lentos até os 28 minutos, quando a defesa dos visitantes cometeu uma lambança na intermediária e praticamente cedeu a bola para Cano. Com o goleiro fora da área, o atacante não viu a passagem de Arias pela direita e acertou a barriga do adversário. Nos lances seguintes, os mandantes esboçaram uma blitz com Keno e Ganso, mas foram neutralizados.
Susto antes do intervalo. O Argentinos Juniors quase abriu o placar no último lance da etapa inicial, quando Gondou aproveitou bobeada de Keno e, com liberdade da ponta para o meio, arriscou de fora da área e errou, por pouco, o alvo defendido por Fábio. Assim que Alexis Herrera apitou o fim do 1° tempo, algumas vaias foram ouvidas nas arquibancadas do Maracanã.
Catimba entra em campo. O retorno dos vestiários deixou o clima quente na disputa entre brasileiros e argentinos. Primeiro, Gondou deu dois trancos seguidos em Nino e tomou o amarelo. Depois, Ganso se irritou com Villalba e, fora da bola, deu um "chega pra lá" no rival — desta vez, ninguém acabou advertido.
Insatisfeito, Diniz mexe. O técnico do Fluminense não gostou da pouca agressividade de seu time e, depois de tirar Felipe Melo para colocar Martinelli, acionou Danielzinho e John Kennedy: o meia e o atacante substituíram os apagados Lima e Keno. Enquanto isso, Milito abriu mão de Gondou e chamou Thiago Nuss.
André atinge Nuss e fica no limite. O volante — que virou zagueiro após a saída de Felipe Melo —, levantou demais o pé e acertou a cabeça de Nuss, que ficou sangrando. Apesar da revolta do elenco do Argentinos Juniors por uma expulsão, o camisa 7 recebeu o cartão amarelo da arbitragem, que não revisou o lance na cabine do VAR.
Samuel Xavier desafoga. O tão esperado gol do Fluminense saiu na base da raça aos 40 minutos. Depois de bate-rebate na área, John Kennedy deu um leve toque para Samuel Xavier, que fuzilou o gol do estreante Acosta, balançou as redes e explodiu um Maracanã em festa: 1 a 0.
Confusão e clima fervendo. O gol brasileiro desencadeou um empurra-empurra no banco de reservas dos mandantes, que foi controlado somente após cinco minutos: André Carvalho, preparador de goleiros do Flu, e Milito, técnico do Argentinos Juniors, acabaram expulsos.
Kennedy mata argentinos. O segundo gol saiu já nos acréscimos — e de novo com participação de John Kennedy. O atacante recebeu lançamento ainda do campo de defesa, avançou pela esquerda, invadiu a área e deslocou Acosta: 2 a 0.

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