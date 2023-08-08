Torcedor grego morre esfaqueado em briga antes de partida da Liga dos Campeões

Identificado como Michael, torcedor de 29 anos foi morto após ser es Crédito: Redes Sociais / AEK Athens

O jogo entre AEK Atenas e Dínamo de Zagreb, válido pela fase qualificatória da Liga dos Campeões, foi adiado após a morte de um torcedor em um confronto entre as torcidas dos dois clubes europeus. Um jovem grego de 29 anos foi esfaqueado durante a briga e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia grega, foram registrados diversos confrontos entre torcedores entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça (08). Além do torcedor morto, outros oito homens foram feridos. A polícia grega prendeu 88 pessoas, sendo a maioria torcedores croatas.

Vídeo amador nas redes sociais mostram cenas caóticas pelas ruas de Atenas, com torcedores lançando sinalizadores e coquetéis molotov, além de confrontos com bastões de madeira.

O primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, ligou para seu equivalente grego, Kyriakos Mitsotakis, para expressar sua condenação à violência. O governo croata descreveu os confrontos como "horríveis".

A partida entre os times estava marcada para esta terça-feira, no estádio do AEK, em Nea Philadelphia, nos arredores de Atenas. A Uefa, responsável pela organização da Liga dos Campeões, anunciou o adiamento da partida e lamentou o ocorrido. "A Uefa condena veementemente os terríveis incidentes ocorridos em Atenas na noite de ontem (segunda-feira) que resultaram na perda de uma vida", disse a entidade, em comunicado.

"Enquanto expressamos nossas mais profundas condolências à família da vítima, ao AEK Athens FC e aos seus torcedores, gostaríamos de reiterar que a violência não tem lugar em nosso esporte e esperamos que os responsáveis por este ato terrível sejam presos e entregues à Justiça", afirmou a Uefa.

Ainda de acordo com a organização, o jogo adiado deve ser remarcado para o dia 18 ou 19 de agosto. Já a partida de volta, marcada para o dia 15, deve ser mantida na mesma data. A proibição de torcida visitante também permanece. Os fãs croatas já estavam proibidos de assistir à partida de ida.