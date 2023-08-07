Tempo Extra #18 traz informações e análises sobre o futebol brasileiro

O Tempo Extra está no ar. Breno Coelho e sua peculiar maneira de trazer notícias do mundo da bola trazem o que de melhor aconteceu no último final de semana. Assista ao vídeo acima e confira os principais destaques da semana esportiva.
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