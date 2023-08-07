Semana de decisão

Libertadores: confira onde assistir aos times brasileiros nas oitavas de final

Confira a tabela com os confrontos, locais, horários, e como acompanhar o seu time do coração nos jogos de volta das oitavas
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 10:55

Fluminense, Internacional e Palmeiras estão no páreo pela classificação na Libertadores Crédito: Marcelo Gonçalves (Fluminense); R. Duarte (Internacional); Cesar Greco (Palmeiras)
Entre 08 e 10/08, seis equipes brasileiras entram em campo pelos jogos de volta das oitavas de final da Taça Libertadores 2023. Enquanto alguns buscam recuperação, outros já estão com o pé nas quartas de final da competição mais cobiçada da América do Sul. Confira na tabela abaixo os confrontos, locais, horários, e como acompanhar o seu time do coração.

Libertadores - Oitavas de Final (volta)

  • Fluminense x Argentinos Juniors (ARG) - ida: 1x1
    Data:     terça-feira (8)
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 19h
    Onde assistir: ESPN e Paramount+

  • Internacional x River Plate (ARG) - ida 1x2
    Data:     terça-feira (8)
    Local: Beira-rio, Porto Alegre
    Horário: 21h
    Onde assistir: ESPN e Star+

  • Athletico-PR x Bolívar (BOL) - ida 1x3
    Data:     terça-feira (8)
    Local: Ligga Arena, Curitiba
    Horário: 21h
    Onde assistir: ESPN e Star+

  • Palmeiras x Atlético-MG - ida 0x1
    Data:     quarta-feira (9)
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta

  • Olimpia (PAR) x Flamengo - ida 0x1
    Data:     quinta-feira (10)
    Local: Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
    Horário: 21h
    Onde assistir: ESPN e Star+

