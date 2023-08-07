Libertadores: confira onde assistir aos times brasileiros nas oitavas de final

Entre 08 e 10/08, seis equipes brasileiras entram em campo pelos jogos de volta das oitavas de final da Taça Libertadores 2023. Enquanto alguns buscam recuperação, outros já estão com o pé nas quartas de final da competição mais cobiçada da América do Sul. Confira na tabela abaixo os confrontos, locais, horários, e como acompanhar o seu time do coração.
Libertadores - Oitavas de Final (volta)
- Fluminense x Argentinos Juniors (ARG) - ida: 1x1
Data: terça-feira (8)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 19h
Onde assistir: ESPN e Paramount+
- Internacional x River Plate (ARG) - ida 1x2
Data: terça-feira (8)
Local: Beira-rio, Porto Alegre
Horário: 21h
Onde assistir: ESPN e Star+
- Athletico-PR x Bolívar (BOL) - ida 1x3
Data: terça-feira (8)
Local: Ligga Arena, Curitiba
Horário: 21h
Onde assistir: ESPN e Star+
- Palmeiras x Atlético-MG - ida 0x1
Data: quarta-feira (9)
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta
- Olimpia (PAR) x Flamengo - ida 0x1
Data: quinta-feira (10)
Local: Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
Horário: 21h
Onde assistir: ESPN e Star+