Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Neymar quer deixar PSG ainda nesta janela de transferências, diz jornal francês
Futebol

Neymar quer deixar PSG ainda nesta janela de transferências, diz jornal francês

Craque já comunicou os dirigentes da equipe parisiense que não pretende continuar para a próxima temporada. Até então, destino mais provável é o Barcelona
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 ago 2023 às 15:01

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 15:01

Sob pressão, Neymar revela estar incomodado com a situação e promete volta por cima nas oitavas de final da Liga dos Campeões
Sob pressão, Neymar revela estar incomodado com a situação e promete volta por cima nas oitavas de final da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução / Instagram @neymarjr
A janela de transferências do Paris Saint-Germain continua movimentada. Com Mbappé afastado da equipe por não renovar seu vínculo ou assinar com outro clube ainda neste ano, a novela Neymar volta à tona nesta semana. Neste domingo (6), após a pré-temporada da equipe na Ásia, o atacante teria informado seu estafe e o clube parisiense seu desejo de deixar a França ainda neste mês.
A informação é do jornal francês L'Équipe. De acordo com a publicação, Neymar decidiu permanecer no PSG, onde tem contrato até junho de 2027, nos últimos anos, apesar de seu estafe desejar um retorno do atacante à Espanha ou uma investida a outros mercados da Europa. A situação se modificou nesta janela, após a saída de Lionel Messi e as controvérsias com Mbappé.

O Barcelona pode ser o destino de Neymar nesta janela. Recentemente, o clube negociou o atacante francês Ousmane Dembelé com o PSG. A saída do jogador possibilita que a equipe espanhola tenha a verba necessária para recontratar o brasileiro ainda em agosto. A janela de transferências do futebol europeu se encerra no dia 1º de setembro.
Neymar comunicou sua vontade ao presidente Nasser Al-Khelaifi no último domingo. Junto ao mandatário, externou seu desejo de deixar a França. Aos 31 anos, o atacante esteve fora de ação nos últimos cinco meses por causa de lesão no tornozelo. Além disso, a mudança de comando da equipe, com a chegada do treinador Luis Enrique, faz com que Neymar tenha que se adaptar a um novo estilo de jogo.
Nas últimas temporadas, foi alvo de protestos de torcedores do PSG. Em diversos momentos, como o próprio conta no documentário "Neymar: O Caos Perfeito", esteve próximo de retornar ao Barcelona, principalmente no início da temporada 2019/2020. O sucesso esportivo da equipe, que chegou à final da Liga dos Campeões naquele ano, estendeu seu vínculo com o clube.

Veja Também

Libertadores: confira onde assistir aos times brasileiros nas oitavas de final

Napoli acerta com Natan por 10 mi de euros e Porto Vitória vai receber R$ 9,63 milhões

Cuiabá atropela Flamengo, com gol de carrasco Deyverson, na volta de Pedro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados