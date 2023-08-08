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Opinião

Silvio Luiz afirma que não gosta de ouvir mulheres narrando

O narrador de 89 anos concedeu entrevista ao podcast 'Pod Chegar' e afirmou que "vai chegar um dia que eu vou gostar, mas, no momento, eu não gosto"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2023 às 18:02

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 18:02

Sílvio Luiz acredita que é apenas uma questão de adaptar o ouvido ao timbre feminino
Sílvio Luiz acredita que é apenas uma questão de adaptar o ouvido ao timbre feminino Crédito: RedeTV!/Divulgação
O icônico narrador Sílvio Luiz, de 89 anos, recentemente deu uma opinião sobre um assunto polêmico. Em entrevista ao podcast 'Pod Chegar', o veterano afirmou que não gosta de ouvir mulheres narrando partidas. Segundo ele, é uma questão de adaptação, e que em algum momento vai gostar, mas que atualmente não o agrada. 
"Com sinceridade, não gosto. É uma falta de adaptação. Vai chegar um dia que eu vou gostar, mas, no momento, eu não gosto. Quando vejo que uma mulher está narrando, eu mudo para outro canal onde tem um homem", afirmou Silvio Luiz.
Quando perguntado se a preferência por homens seria machismo, o narrador logo negou. "Não, pelo amor de Deus. Não é que eu não queira que ela (a mulher) narre. Eu quero que ela narre, mas meu ouvido ainda não se adaptou". Ele ainda completa: "É um espaço muito bem adquirido, depois de muita briga. Esse tom de voz (feminino) que eu ainda não me adaptei".

Não foi a primeira vez

Esse não foi o único episódio polêmico envolvendo Sílvio Luiz e uma mulher. Em 2018, a repórter Lívia Laranjeira, do SporTV, comentou um tweet de 2017 do narrador, onde o mesmo critica o trabalho da jornalista, afirmando que ela "deve ter padrinho forte". 
Na resposta, Lívia apontou machismo na fala de Sílvio. "Hoje um amigo citou esse tuíte do ano passado que eu nem tinha visto. Entendo e respeito que não gostem do meu trabalho, mas não tem padrinho, não. Tem dedicação, vontade de aprender e gente que confia em mim. Sabe o que mais tem? O machismo de sempre. Nada de novo no front".

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