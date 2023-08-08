Silvio Luiz afirma que não gosta de ouvir mulheres narrando

Sílvio Luiz acredita que é apenas uma questão de adaptar o ouvido ao timbre feminino Crédito: RedeTV!/Divulgação

O icônico narrador Sílvio Luiz, de 89 anos, recentemente deu uma opinião sobre um assunto polêmico. Em entrevista ao podcast 'Pod Chegar', o veterano afirmou que não gosta de ouvir mulheres narrando partidas. Segundo ele, é uma questão de adaptação, e que em algum momento vai gostar, mas que atualmente não o agrada.

Silvio Luiz sobre narração feminina:



"Vai chegar um dia que vou gostar, mas no momento não gosto. Quando eu vejo que uma mulher está narrando, eu mudo para outro canal onde tem um homem. Meu ouvido ainda não está adaptado."



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"Com sinceridade, não gosto. É uma falta de adaptação. Vai chegar um dia que eu vou gostar, mas, no momento, eu não gosto. Quando vejo que uma mulher está narrando, eu mudo para outro canal onde tem um homem", afirmou Silvio Luiz.

Quando perguntado se a preferência por homens seria machismo, o narrador logo negou. "Não, pelo amor de Deus. Não é que eu não queira que ela (a mulher) narre. Eu quero que ela narre, mas meu ouvido ainda não se adaptou". Ele ainda completa: "É um espaço muito bem adquirido, depois de muita briga. Esse tom de voz (feminino) que eu ainda não me adaptei".

Não foi a primeira vez

Esse não foi o único episódio polêmico envolvendo Sílvio Luiz e uma mulher. Em 2018, a repórter Lívia Laranjeira, do SporTV, comentou um tweet de 2017 do narrador, onde o mesmo critica o trabalho da jornalista, afirmando que ela "deve ter padrinho forte".

Na resposta, Lívia apontou machismo na fala de Sílvio. "Hoje um amigo citou esse tuíte do ano passado que eu nem tinha visto. Entendo e respeito que não gostem do meu trabalho, mas não tem padrinho, não. Tem dedicação, vontade de aprender e gente que confia em mim. Sabe o que mais tem? O machismo de sempre. Nada de novo no front".