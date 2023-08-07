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Esperança

Vasco vê luz no fim do túnel para escapar do rebaixamento no Brasileirão

Com a difícil missão de somar mais 33 pontos entre os 63 que ainda tem para disputar para alcançar os 45 pontos habitualmente necessários para escapar da degola, Gigante da Colina ganha ânimo após vencer o Grêmio

Públicado em 

07 ago 2023 às 19:53
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Pablo Vegetti comemora o gol da vitória do Vasco sobre o Grêmio
Pablo Vegetti comemora o gol da vitória do Vasco sobre o Grêmio Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
A missão não é das mais fáceis, mas pela primeira vez em muito tempo, o torcedor vascaíno pode acreditar que há esperança. A vitória sobre o Grêmio, no domingo (06), em São Januário, apontou uma luz no fim do túnel que pode guiar o time Cruz-Maltino na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
O elenco comandado pelo técnico Ramón Diaz ganhou muitos reforços nos últimos dias, o que complica o trabalho do treinador que precisa avaliar cada jogador e encontrar em tempo recorde a melhor forma de utilizá-lo, ou não. E é assim corrigindo rotas, que ele terá que atuar nos próximos jogos, mas foi justamente assim que o Vasco superou o Grêmio.
O Gigante da Colina começou o jogo contra o Grêmio bem armado, mas esbarrando em algumas limitações. Apenas no segundo tempo, Don Jamón conseguiu entender seu time. Substituiu Robson Bambu por Miranda na direita e ganhou fôlego novo. Tirou Orellano e apostou em Paulinho Paula como principal armador, inverteu o lado de Gabriel Pec, sacou Sebá Ferreira e apostou em Pable Vegetti. Foi a fórmula que fez o Vasco crescer no jogo e chegar à vitória.
Agora sim, o Vasco tem opções para formar um time competitivo e tentar sair do Z-4. O problema é que a diretoria demorou muito para conseguir levar o elenco à este estágio. Pode ser que já seja tarde demais, já que em uma conta simples, o Vasco precisa somar mais 33 pontos entre os 63 que ainda tem para disputar para alcançar os mágicos 45 pontos, que habitualmente evitam o rebaixamento.
O fato é que as chegadas de Vegetti, Paulinho Paula e Praxedes oferecem mais possibilidades a um limitado elenco. A vida do Vasco continua não sendo fácil, mas agora há um lugar onde algum talento pode sair e decidir jogos.
Em breve, a participação da torcida pode ser um trunfo. Em vários momentos de sua história, o Vasco foi carregado no colo por sua torcida em São Januário e alcançou seus objetivos, foi assim na Série B de 2022. E se vencer todos os seus jogos restantes no Rio de Janeiro, o Vasco vai permanecer na Série A.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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