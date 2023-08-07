Vasco vê luz no fim do túnel para escapar do rebaixamento no Brasileirão

Pablo Vegetti comemora o gol da vitória do Vasco sobre o Grêmio Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

A missão não é das mais fáceis, mas pela primeira vez em muito tempo, o torcedor vascaíno pode acreditar que há esperança. A vitória sobre o Grêmio, no domingo (06), em São Januário, apontou uma luz no fim do túnel que pode guiar o time Cruz-Maltino na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O elenco comandado pelo técnico Ramón Diaz ganhou muitos reforços nos últimos dias, o que complica o trabalho do treinador que precisa avaliar cada jogador e encontrar em tempo recorde a melhor forma de utilizá-lo, ou não. E é assim corrigindo rotas, que ele terá que atuar nos próximos jogos, mas foi justamente assim que o Vasco superou o Grêmio.

O Gigante da Colina começou o jogo contra o Grêmio bem armado, mas esbarrando em algumas limitações. Apenas no segundo tempo, Don Jamón conseguiu entender seu time. Substituiu Robson Bambu por Miranda na direita e ganhou fôlego novo. Tirou Orellano e apostou em Paulinho Paula como principal armador, inverteu o lado de Gabriel Pec, sacou Sebá Ferreira e apostou em Pable Vegetti. Foi a fórmula que fez o Vasco crescer no jogo e chegar à vitória.

Agora sim, o Vasco tem opções para formar um time competitivo e tentar sair do Z-4. O problema é que a diretoria demorou muito para conseguir levar o elenco à este estágio. Pode ser que já seja tarde demais, já que em uma conta simples, o Vasco precisa somar mais 33 pontos entre os 63 que ainda tem para disputar para alcançar os mágicos 45 pontos, que habitualmente evitam o rebaixamento.

O fato é que as chegadas de Vegetti, Paulinho Paula e Praxedes oferecem mais possibilidades a um limitado elenco. A vida do Vasco continua não sendo fácil, mas agora há um lugar onde algum talento pode sair e decidir jogos.