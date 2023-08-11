Rio Branco promete R$ 200 mil para jogadores e comissão técnica em caso de título na Copa ES

Rio Branco aguarda o adversário para a disputa da semifinal da Copa ES Crédito: Rafael Brozeghini/Rio Branco AC

Os jogadores e a comissão técnica do Rio Branco ganharam uma motivação a mais para buscar o título da Copa Espírito Santo 2023. Caso levantem a taça e conquistem a vaga para a Série D do Brasileirão do ano que vem, atletas e membros do staff técnico vão receber uma premiação recorde.

O Capa-Preta não se pronunciou oficialmente sobre o valor total, que será dividido entre jogadores e comissão. Mas, de acordo com fontes internas do clube, o prêmio será de R$ 200 mil.

Procurado pela reportagem do ge.globo , o presidente Paulo Pachêco confirmou a premiação, em caso de título, mas preferiu não se pronunciar em relação ao valor. Porém, Pachêco revelou que a promessa do prêmio foi possível a partir de um aporte financeiro feito pelos investidores da SAF capa-preta.

"Estamos valorizando a conquista da Copa Espírito Santo. Em negociação com os investidores da SAF, conseguimos o aporte para garantir a premiação ao elenco. Será uma premiação que vai além dos valores praticados no Estado, principalmente pelo fato da Copa ES não garantir vaga na Copa do Brasil, o que suportaria esses valores. Isso demonstra a seriedade do projeto SAF para cumprir os objetivos e metas do novo modelo de gestão, mostrando a importância de estar disputando o Campeonato Brasileiro da Série D em 2024", declarou Pachêco ao ge.

O caminho do Rio Branco até a final da Copa ES

Semifinalista da Copa Espírito Santo 2023, o Rio Branco aguarda o seu adversário, que sairá do confronto entre Nova Venécia e Linhares. Na ida, o Leão do Norte venceu por 4 a 0.