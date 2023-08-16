Após deixar o Vitória, Teco assina com novo clube da Arábia Saudita

Teco está na Arábia Saudita desde a última semana Crédito: Al-Zulfi

O atacante Teco está de volta ao futebol da Arábia Saudita. Jogador do Vitória na Série D do Brasileirão, o capixaba vai defender Al-Zulfi, da Segunda Divisão Saudita, equivalente à terceira divisão nacional.

Essa será a segunda passagem de Teco pelo futebol do país do Oriente Médio. Em 2021, o capixaba defendeu o Al Jabalain, onde marcou oito gols e deu nove assistências. Antes do acerto com o Al-Zulfi, o atacante disputou 20 jogos pelo Vitória, entre Campeonato Capixaba, Copa do Brasil e Série D. No total, o jogador fez três gols.

"Era um plano de carreira poder voltar ao futebol da Arábia Saudita, fui muito feliz quando atuei lá, foi um bom período na minha carreira. Tinha esse projeto de poder voltar e, quando surgiu a oportunidade, fiquei muito feliz. É um projeto legal, o futebol da Arábia Saudita está em evidência e estou muito contente com esse acerto", disse o jogador.

Teco chegou à Arábia Saudita na última semana e já treina com o grupo de jogadores visando a temporada 2023/2024. O Al-Zulfi disputa, atualmente, a terceira divisão do futebol saudita. O jogador foi apresentado na última segunda-feira (14) e celebrou o investimento no futebol do país.