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Futebol

Após deixar o Vitória, Teco assina com novo clube da Arábia Saudita

Em sua segunda passagem pelo Oriente Médio, atacante vai defender Al-Zulfi, da Segunda Divisão Saudita, equivalente à terceira divisão nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 10:19

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 10:19

Teco está na Arábia Saudita desde a última semana
Teco está na Arábia Saudita desde a última semana Crédito: Al-Zulfi
O atacante Teco está de volta ao futebol da Arábia Saudita. Jogador do Vitória na Série D do Brasileirão, o capixaba vai defender Al-Zulfi, da Segunda Divisão Saudita, equivalente à terceira divisão nacional.
Essa será a segunda passagem de Teco pelo futebol do país do Oriente Médio. Em 2021, o capixaba defendeu o Al Jabalain, onde marcou oito gols e deu nove assistências. Antes do acerto com o Al-Zulfi, o atacante disputou 20 jogos pelo Vitória, entre Campeonato Capixaba, Copa do Brasil e Série D. No total, o jogador fez três gols.
"Era um plano de carreira poder voltar ao futebol da Arábia Saudita, fui muito feliz quando atuei lá, foi um bom período na minha carreira. Tinha esse projeto de poder voltar e, quando surgiu a oportunidade, fiquei muito feliz. É um projeto legal, o futebol da Arábia Saudita está em evidência e estou muito contente com esse acerto", disse o jogador.
Teco chegou à Arábia Saudita na última semana e já treina com o grupo de jogadores visando a temporada 2023/2024. O Al-Zulfi disputa, atualmente, a terceira divisão do futebol saudita. O jogador foi apresentado na última segunda-feira (14) e celebrou o investimento no futebol do país.
"O projeto que foi apresentado é de poder ter grandes conquistas e isso encanta qualquer jogador. O investimento aqui na Arábia tem sido muito grande há alguns anos e agora parece que está ainda maior, pois eles estão realmente focados em crescer e desenvolver o futebol no país. É muito bom poder voltar nesse momento e espero poder fazer uma grande temporada e ajudar a equipe na busca pelos objetivos", finalizou o jogador.

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