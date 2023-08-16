Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Payet chega ao Rio e é recebido por milhares de vascaínos em aeroporto
De casa nova

Payet chega ao Rio e é recebido por milhares de vascaínos em aeroporto

Apesar do frio na capital fluminense, os torcedores hastearam bandeiras, acenderam sinalizadores e cantaram diversas músicas para recepcionar o novo camisa dez
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 ago 2023 às 09:29

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 09:29

Payet foi recebido por mais de cinco mil torcedores no Galeão
Payet foi recebido por mais de cinco mil torcedores no Galeão Crédito: Divulgação / Vasco
Na madrugada desta quarta-feira (16), a torcida do Vasco finalmente se encontrou com o principal reforço da equipe para a sequência de 2023: Dimitri Payet chegou ao Rio de Janeiro e foi recebido com festa por milhares de torcedores no Aeroporto do Galeão.
Um esquema de segurança foi montado nos arredores do aeroporto, já que a expectativa era que mais de cinco mil pessoas comparecessem ao local para a chegada do francês. Apesar do frio na capital fluminense, os torcedores hastearam bandeiras, acenderam sinalizadores e cantaram diversas músicas para recepcionar o novo camisa dez.
A chegada do avião de Payet estava prevista para 5h20, mas apenas uma hora depois o jogador compareceu ao local de encontro com a torcida, para depois se dirigir a um hotel. Na sequência, o jogador irá realizar exames médicos para a conclusão do processo de assinatura de contrato com o clube.

O vínculo do francês de 36 anos é de duas temporadas com o Gigante da Colina. No domingo (20), às 11h, o Vasco projeta a apresentação oficial do jogador diante da torcida no Maracanã, antes do duelo contra o Atlético-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O clube precisou de uma liminar da Justiça para que pudesse fazer a partida no estádio em questão, após quatro jogos sem público por conta de uma punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido a uma confusão na 11ª rodada, no jogo contra o Goiás.
Ídolo na França, Payet soma 326 partidas, 78 gols e 95 assistências pelo time de Marselha. Já por sua seleção são 38 jogos, oito gols e nove assistências.
Agora o meia se junta a Maicon (zagueiro), Jefferson (lateral) Medel (volante), Praxedes e Paulinho (meio-campistas), Serginho, Rossi, Sebastian Ferreira e Vegetti (atacantes), nomes anunciados pelo Vasco na atual janela de transferências.
A principal missão do elenco é ajudar o clube a sair da zona de rebaixamento e conquistar uma posição na tabela do Brasileirão. Atualmente, o Vasco ocupa a 19ª colocação, com 13 pontos.

Repercussão internacional

A chegada de Payet ao Brasil repercutiu positivamente em diversos jornais ao redor do mundo. O francês L’Équipe destacou a transferência do jogador e afirmou que o meia ‘chegou como herói’ ao Vasco em um ‘ambiente frenético’ promovido pelos torcedores.
Já o RMC Sport, também da França, definiu a festa dos vascaínos como ‘extraordinária’.
‘Tudo por Payet’, publicou outro portal com um vídeo da torcida no Rio de Janeiro.

Veja Também

Estudante da Ufes é a 1ª mulher a narrar jogo de futebol em transmissão oficial de TV no ES

Com salário de R$ 2,3 milhões por dia, Neymar acerta com Al Hilal

Gerson e Varela trocam socos no treino do Flamengo às vésperas de decisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes Futebol Rio de Janeiro Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados