Payet chega ao Rio e é recebido por milhares de vascaínos em aeroporto

Payet foi recebido por mais de cinco mil torcedores no Galeão Crédito: Divulgação / Vasco

Na madrugada desta quarta-feira (16), a torcida do Vasco finalmente se encontrou com o principal reforço da equipe para a sequência de 2023: Dimitri Payet chegou ao Rio de Janeiro e foi recebido com festa por milhares de torcedores no Aeroporto do Galeão.

Um esquema de segurança foi montado nos arredores do aeroporto, já que a expectativa era que mais de cinco mil pessoas comparecessem ao local para a chegada do francês. Apesar do frio na capital fluminense, os torcedores hastearam bandeiras, acenderam sinalizadores e cantaram diversas músicas para recepcionar o novo camisa dez.

A chegada do avião de Payet estava prevista para 5h20, mas apenas uma hora depois o jogador compareceu ao local de encontro com a torcida, para depois se dirigir a um hotel. Na sequência, o jogador irá realizar exames médicos para a conclusão do processo de assinatura de contrato com o clube.

O vínculo do francês de 36 anos é de duas temporadas com o Gigante da Colina. No domingo (20), às 11h, o Vasco projeta a apresentação oficial do jogador diante da torcida no Maracanã, antes do duelo contra o Atlético-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

O clube precisou de uma liminar da Justiça para que pudesse fazer a partida no estádio em questão, após quatro jogos sem público por conta de uma punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido a uma confusão na 11ª rodada, no jogo contra o Goiás.

Ídolo na França, Payet soma 326 partidas, 78 gols e 95 assistências pelo time de Marselha. Já por sua seleção são 38 jogos, oito gols e nove assistências.

Agora o meia se junta a Maicon (zagueiro), Jefferson (lateral) Medel (volante), Praxedes e Paulinho (meio-campistas), Serginho, Rossi, Sebastian Ferreira e Vegetti (atacantes), nomes anunciados pelo Vasco na atual janela de transferências.

A principal missão do elenco é ajudar o clube a sair da zona de rebaixamento e conquistar uma posição na tabela do Brasileirão. Atualmente, o Vasco ocupa a 19ª colocação, com 13 pontos.

Repercussão internacional

A chegada de Payet ao Brasil repercutiu positivamente em diversos jornais ao redor do mundo. O francês L’Équipe destacou a transferência do jogador e afirmou que o meia ‘chegou como herói’ ao Vasco em um ‘ambiente frenético’ promovido pelos torcedores.

Já o RMC Sport, também da França, definiu a festa dos vascaínos como ‘extraordinária’.