CBF anuncia primeira convocação de Fernando Diniz no comando da Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou a sua primeira convocação. Na tarde desta sexta-feira (18), foram conhecidos os 23 atletas que irão representar o Brasil na Data Fifa dos dias 8 a 12 de setembro, contra as seleções da Bolívia e do Peru. Confira a lista abaixo.
Lista de convocados
GOLEIROS
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Athletico-PR)
- Ederson (Manchester City)
LATERAIS
- Danilo (Juventus)
- Vanderson (Mônaco)
- Caio Henrique (Mônaco)
- Renan Lodi (Olympique de Marselha)
ZAGUEIROS
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marquinhos (PSG)
- Ibañez (Roma)
- Nino (Fluminense)
MEIAS
- André (Fluminense)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Joelinton (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Raphael Veiga (Palmeiras)
ATACANTES
- Antony (Manchester United)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Matheus Cunha (Wolverhampton)
- Neymar (Al-Hilal)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vinicius Júnior (Real Madrid)