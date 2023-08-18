  CBF anuncia primeira convocação de Fernando Diniz no comando da Seleção
Começou o 'Dinizismo'

CBF anuncia primeira convocação de Fernando Diniz no comando da Seleção

Treinador anunciou a lista dos 23 jogadores que irão representar a Seleção Brasileira na Data Fifa dos dias 8 a 12 de setembro, contra Bolívia e Lima
Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 14:41

Fernando Diniz anunciou a primeira convocação no comando da Seleção Brasileira Crédito: Rodrigo Ferreira/CBF
O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou a sua primeira convocação. Na tarde desta sexta-feira (18), foram conhecidos os 23 atletas que irão representar o Brasil na Data Fifa dos dias 8 a 12 de setembro, contra as seleções da Bolívia e do Peru. Confira a lista abaixo.

Lista de convocados

GOLEIROS
  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Athletico-PR)
  • Ederson (Manchester City)
LATERAIS
  • Danilo (Juventus)
  • Vanderson (Mônaco)
  • Caio Henrique (Mônaco)
  • Renan Lodi (Olympique de Marselha)
ZAGUEIROS
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Ibañez (Roma)
  • Nino (Fluminense)
MEIAS
  • André (Fluminense)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Raphael Veiga (Palmeiras)
ATACANTES
  • Antony (Manchester United)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Matheus Cunha (Wolverhampton)
  • Neymar (Al-Hilal)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid)

Veja Também

Lucas Paquetá é alvo de investigação por possível envolvimento em apostas

Goleiro capixaba deixa futebol português e assina com clube da Arábia Saudita

Acompanhe ao vivo a 1ª convocação de Fernando Diniz na Seleção Brasileira

