Reveja ao vivo a 1ª convocação de Fernando Diniz na Seleção Brasileira

Na tarde desta sexta-feira (18), o técnico Fernando Diniz faz sua primeira convocação no comando da Seleção Brasileira. A partir de 14 horas, na sede da Conferação Brasileira de Futebol (CBF), o treinador vai divulgar os nomes dos jogadores que vão disputar as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Confira no vídeo acima!

Na estreia, o Brasil enfrenta a Bolívia, em partida marcada para 8 de setembro, em Belém, no Pará. Na segunda rodada, o adversário será o Peru, em Lima, no dia 12 do mesmo mês.