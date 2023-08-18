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Futebol

Reveja ao vivo a 1ª convocação de Fernando Diniz na Seleção Brasileira

Lista do treinador visa a disputa das duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2023 às 13:55

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 13:55

Na tarde desta sexta-feira (18), o técnico Fernando Diniz faz sua primeira convocação no comando da Seleção Brasileira. A partir de 14 horas, na sede da Conferação Brasileira de Futebol (CBF), o treinador vai divulgar os nomes dos jogadores que vão disputar as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Confira no vídeo acima!
Na estreia, o Brasil enfrenta a Bolívia, em partida marcada para 8 de setembro, em Belém, no Pará. Na segunda rodada, o adversário será o Peru, em Lima, no dia 12 do mesmo mês.
Após a convocação, Diniz concede entrevista coletiva e tira dúvidas sobre os próximos desafios da seleção. Na sequência, o técnico Ramon Menezes também divulga a lista de convocados para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, que tem dois amistosos contra a seleção do Marrocos programados para os dias 7 e 11 de setembro no país africano.

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