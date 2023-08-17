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Futebol Feminino

Marta abre o jogo sobre 'Copa decepcionante' e quer ir para as Olimpíadas

Rainha do Futebol disse que espera pelo 'sim' da Seleção para que possa entrar em campo nos Jogos de Paris, em 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:50

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:50

Marta não vai mais vestir a camisa da Seleção brasileira
Marta não vai mais vestir a camisa da Seleção brasileira Crédito: Thais Magalhães/CBF
A despedida de Marta das Copas do Mundo passou longe do que a camisa 10 da seleção brasileira gostaria, mas ela já está de olho em uma nova competição: os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.
A atacante falou sobre a "decepcionante" campanha do Brasil no Mundial e que quer estar na próxima edição das Olimpíadas. As declarações aconteceram em entrevista coletiva do Orlando Pride (EUA), clube da brasileira.
Ela afirmou que aguarda o "sim" para ir a Paris e que trabalhará diariamente para poder estar na equipe em 2024. A seleção feminina busca o ouro inédito. Foi prata em Atenas-2004 e Pequim-2008.
Pia Sundhage, porém, quer jovens jogadoras e afirmou que "será cada vez mais difícil para Marta continuar na seleção". A sequência da sueca no comando do time, contudo, é incerta.

Aos 37 anos, Marta tem contrato com o Orlando Pride até o ano que vem e planeja ser mãe. Assim, os Jogos de Paris podem simbolizar a despedida da Rainha do Futebol.
"Eu não vou jogar outra Copa do Mundo, mas não disse que não vou jogar a próxima Olimpíada. Ainda não tenho o "sim", mas trabalharei dia a dia e se sentir que ainda tenho essa força para compartilhar com a seleção brasileira, quero brigar pela medalha de ouro", disse Marta.

O que Marta disse?

  • Decepção no Mundial feminino

    "Após uma Copa do Mundo muito decepcionante, a única coisa que pensei foi em voltar para casa e começar a treinar com o clube. Isso me ajudou muito a desconectar da Copa do Mundo e de tudo que aconteceu lá. [...] Foi uma grande decepção para mim e para todo o time, porque sabemos que temos um time para ir um pouco mais longe na competição".
  • Assistiu aos jogos?

    "Eu tentei me desconectar, mas é impossível e o fuso horário é terrível. Na primeira semana, eu estava na cama às 19h e acordava às 4h da manhã, então tive a chance de ver alguns jogos. Essa competição foi muito diferente. Nós tivemos a chance de ver um time como a Colômbia. Eu fiquei impressionada com a técnica, a organização do time delas".
  • A final da Copa

    "Agora é outro tempo, com um nível muito alto. Não me surpreendo com mais nada, mas é claro que é interessante ver esses dois times [Inglaterra e Espanha] na final. Vai ser um bom jogo"
  • É a Copa mais competitiva de todas?

    "Acho que sim. Basta ver os jogos, foram abertos, sem saber quem venceria. O nível está muito alto, vemos muito boas jogadoras em diversas seleções, e isso é bom para o futebol feminino".

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