Diego Costa é apresentado no Botafogo e mira título brasileiro

Diego Costa retorna ao Brasil. Primeira passagem foi pelo Atlético-MG Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O atacante Diego Costa foi oficialmente apresentado pelo Botafogo na tarde desta quarta-feira (16). A coletiva de apresentação ocorreu no Estádio Nilton Santos, onde o jogador de 34 anos falou pela primeira vez como jogador do Glorioso. O atleta está de volta ao futebol brasileiro, após rápida passagem pelo Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro.

Diego Costa é apresentado oficialmente em coletiva no Nilton Santos. ?⚽️ #VamosBOTAFOGO



? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/D6TVgZJDd9 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 16, 2023

Diego foi anunciado no último sábado (12) pelo Alvinegro. Seu último clube foi o Wolverhampton, da Inglaterra, onde foi treinado pelo atual técnico do Botafogo, Bruno Lage. Ele chega para ser uma sombra do artilheiro Tiquinho Soares, que foi recentemente diagnosticado com uma lesão e irá desfalcar o Botafogo por algumas semanas.

Durante a entrevista coletiva, Diego Costa foi perguntado sobre como gostaria de ser lembrado durante a passagem pelo Botafogo. O jogador foi objetivo e respondeu à pergunta com uma frase: "Campeão né pai (risos)". Ainda sobrou espaço para elogiar a torcida alvinegra. "Que o torcedor continue nessa dinâmica, nessa energia que está sendo algo lindo de se ver de fora, e imagino que os jogadores dentro de campo estão vivendo um momento único", completou.