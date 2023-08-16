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Confiante

Diego Costa é apresentado no Botafogo e mira título brasileiro

Atacante de 34 anos chega ao Glorioso para reforçar o ataque e ser uma sombra para o artilheiro do time e do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 20:06

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 20:06

Diego Costa retorna ao Brasil. Primeira passagem foi pelo Atlético-MG
Diego Costa retorna ao Brasil. Primeira passagem foi pelo Atlético-MG Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O atacante Diego Costa foi oficialmente apresentado pelo Botafogo na tarde desta quarta-feira (16). A coletiva de apresentação ocorreu no Estádio Nilton Santos, onde o jogador de 34 anos falou pela primeira vez como jogador do Glorioso. O atleta está de volta ao futebol brasileiro, após rápida passagem pelo Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro.
Diego foi anunciado no último sábado (12) pelo Alvinegro. Seu último clube foi o Wolverhampton, da Inglaterra, onde foi treinado pelo atual técnico do Botafogo, Bruno Lage. Ele chega para ser uma sombra do artilheiro Tiquinho Soares, que foi recentemente diagnosticado com uma lesão e irá desfalcar o Botafogo por algumas semanas.
Durante a entrevista coletiva, Diego Costa foi perguntado sobre como gostaria de ser lembrado durante a passagem pelo Botafogo. O jogador foi objetivo e respondeu à pergunta com uma frase: "Campeão né pai (risos)". Ainda sobrou espaço para elogiar a torcida alvinegra. "Que o torcedor continue nessa dinâmica, nessa energia que está sendo algo lindo de se ver de fora, e imagino que os jogadores dentro de campo estão vivendo um momento único", completou.
O atacante já treina normalmente com os companheiros e aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para estrear pelo Glorioso. A próxima partida do Botafogo é pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo fora de casa.

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