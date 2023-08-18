Vasco ganha briga na Justiça e recebe Atlético-MG no Maracanã

Vasco poderá receber jogo contra o Atlético-MG no Maracanã Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

A quinta-feira foi de dupla celebração no Vasco. O clube conseguiu reverter a decisão do desembargador André Luiz Cidra, que havia vetado a autorização na Justiça para o clube mandar o jogo com o Atlético-MG, domingo, às 11 horas, no Maracanã. Liberado e vitorioso em briga com os rivais Flamengo e Fluminense, o clube até anunciou a venda dos ingressos. O cruz-maltino ainda mostrou o francês Payet assinando contrato por duas temporadas.

O Vasco se disse "indignado" com a proibição de jogar no Maracanã e pediu bom senso garantindo que não "estragaria" o gramado do Maracanã, tampouco atrapalharia na segurança mesmo com poucas horas de diferença do jogo do Fluminense (o rival recebe o América-MG no sábado, às 18h30).

"Jogo diante do Atlético-MG confirmado para o Maracanã", celebrou o clube após ter seu recurso aceito. Será a volta da torcida aos estádios após punição com portões fechados por causa de incidentes em São Januário. O clube espera levar mais de 60 mil pessoas na largada do segundo turno.

O Fluminense havia reprovado a atitude dos dirigentes vascaínos, mas acabou derrotado na briga das liminares. Administrador do estádio, o time tricolor alegava que poderia enfrentar o Olimpia, quinta-feira, pela Copa Libertadores, em um campo "desgastado."

Era Payet

Grande contratação na luta contra o rebaixamento, o francês Dimitri Payet realizou exames médicos pela manhã e assinou contrato até junho de 2025 nesta quinta-feira. O meia trabalhou no gramado pela primeira vez sob o comando de Ramón Diaz e mostrou que está com o físico em dia.