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Brasileirão

Vasco ganha briga na Justiça e recebe Atlético-MG no Maracanã

Será a volta da torcida aos estádios após punição com portões fechados por causa de incidentes em São Januário
Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

18 ago 2023 às 01:30

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 01:30

Vasco poderá receber jogo contra o Atlético-MG no Maracanã
Vasco poderá receber jogo contra o Atlético-MG no Maracanã Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
A quinta-feira foi de dupla celebração no Vasco. O clube conseguiu reverter a decisão do desembargador André Luiz Cidra, que havia vetado a autorização na Justiça para o clube mandar o jogo com o Atlético-MG, domingo, às 11 horas, no Maracanã. Liberado e vitorioso em briga com os rivais Flamengo e Fluminense, o clube até anunciou a venda dos ingressos. O cruz-maltino ainda mostrou o francês Payet assinando contrato por duas temporadas.
O Vasco se disse "indignado" com a proibição de jogar no Maracanã e pediu bom senso garantindo que não "estragaria" o gramado do Maracanã, tampouco atrapalharia na segurança mesmo com poucas horas de diferença do jogo do Fluminense (o rival recebe o América-MG no sábado, às 18h30).
"Jogo diante do Atlético-MG confirmado para o Maracanã", celebrou o clube após ter seu recurso aceito. Será a volta da torcida aos estádios após punição com portões fechados por causa de incidentes em São Januário. O clube espera levar mais de 60 mil pessoas na largada do segundo turno.
O Fluminense havia reprovado a atitude dos dirigentes vascaínos, mas acabou derrotado na briga das liminares. Administrador do estádio, o time tricolor alegava que poderia enfrentar o Olimpia, quinta-feira, pela Copa Libertadores, em um campo "desgastado."

Era Payet

Grande contratação na luta contra o rebaixamento, o francês Dimitri Payet realizou exames médicos pela manhã e assinou contrato até junho de 2025 nesta quinta-feira. O meia trabalhou no gramado pela primeira vez sob o comando de Ramón Diaz e mostrou que está com o físico em dia.
Novo camisa 10 do clube, o jogador conheceu São Januário e tirou fotos ao lado da estátua do maior ídolo do clube, Roberto Dinamite. Agora o Vasco trabalha para obter o visto de trabalho do jogador e inscrevê-lo o mais rápido possível na CBF.

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