Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muito pouco

Apagado no futebol mundial, Neymar viu rota de fuga perfeita no Al-Hilal

Descartado por grandes clubes europeus, e agora em um mundo que oferece muito dinheiro e exige pouca responsabilidade, atacante abre mão de estar entre os melhores e de atuar em alto nível

Públicado em 

15 ago 2023 às 16:57
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Neymar foi anunciado oficialmente pelo Al-Hilal na tarde desta terça-feira (15)
Neymar foi anunciado oficialmente pelo Al-Hilal na tarde desta terça-feira (15) Crédito: Al-Hilal/Divulgação
É oficial! Neymar é jogador do Al-Hilal. O clube saudita anunciou oficialmente o atacante brasileiro na tarde desta terça-feira (15). O mundo árabe se tornará a casa de Ney nos próximos dois anos. Uma rota de fuga perfeita para um jogador rechaçado pelo Paris Saint-Germain, descartado pelos grandes clubes da Europa, e que insiste em desperdiçar seu potencial. Aos 31 anos, o craque desembarca em um futebol que oferece muito dinheiro e pede pouca responsabilidade. É profissionalmente decepcionante.
Quando brilhou com a camisa do Barcelona, Neymar carregava a expectativa de ser o expoente do futebol mundial após a era Messi/Cristiano Ronaldo, mas isso nunca chegou nem perto de se concretizar. Em 2017, no auge de sua performance física e técnica, Neymar escolheu sair da sombra de Messi no Barcelona e buscar o protagonismo máximo no PSG. Talvez a pior decisão de sua carreira.
Desde então, Neymar não foi campeão da Liga dos Campeões, e nem faturou o prêmio de melhor jogador do mundo, vendo até jogadores com menos talento alcançar a premiação. Na Seleção Brasileira, o sonho de conquistar a Copa do Mundo continuou parando nas quartas de final. Dentro de campo poucos momentos decisivos, mas fora do gramado não faltam acontecimentos em sua vida de celebridade.
A essa altura da carreira já se esperava muito mais de Neymar, porém o atacante está indo se refugiar no mundo árabe. A quantidade de dinheiro que o brasileiro vai receber é estratosférica: R$ 1,7 bilhão em dois anos, cerca de R$ 2,3 milhões por dia. Entretanto, estamos falando de Neymar, que já conquistou sua independência financeira e de vários gerações que virão a seguir.
Por isso, a discussão que muitos propõe: “Você não aceitaria essa quantidade de dinheiro” é rasa. Não estamos tratando de um profissional que tem sua primeira grande oferta na carreira, mas sim de um jogador que inclusive já alcançou esse valor como patrimônio.
Como não se trata apenas de recursos financeiros, mas de desejo de estar entre os melhores, atuando em alto nível e fazer história no esporte, podemos perceber que Neymar se mostra desinteressado em qualquer competitividade. Decidiu escolher um país com uma quantidade menor de jogos na temporada, que não vai exigir que esteja usando toda sua capacidade para ser decisivo… o caminho mais fácil.
Cada um escolhe seu estilo de vida e é soberano nessa decisão. Neymar escolheu, bom para ele. Para os amantes de futebol, o potencial do “Menino Ney”, e no que ele poderia se transformar no esporte vai ficar só no imaginário. Uma pena.

Veja Também

Eliminação precoce é a pá de cal na Libertadores ridícula que o Flamengo fez

Vasco vê luz no fim do túnel para escapar do rebaixamento no Brasileirão

Adeus melancólico à Copa decreta o fim de um ciclo na seleção feminina

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados